Watsons Gençlik Festivali 4. kez gerçekleşti

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Watsons Gençlik Festivali, şehrin en canlı noktalarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ta binlerce genci bir araya getirdi. Biletleri tükenen festival; coşkulu konserler, DJ performansları, interaktif oyunlar, yaratıcı deneyim alanları ve sürpriz aktivitelerle dolu dolu geçti. Katılımcılar hem sevdikleri sanatçıları dinlemenin keyfini yaşadı hem de festival stantlarındaki eğlenceli oyunları oynayarak 21 çeşit hediye kazanma şansı yakaladı.

Athena, Ceza, Cakal ve M Lisa festivalin enerjisini zirveye taşıdı!

Festivalin en çok beklenen anlarından biri kuşkusuz konserlerdi. Athena, Ceza, Cakal ve M Lisa’nın sahne aldığı festivalde, gençler gün boyu müziğin ritmine eşlik ederek dans etti ve sevilen şarkıları hep birlikte söyledi. Enerjinin hiç düşmediği festival alanı coşkuyla dolup taştı.

Festival heyecanı gün boyunca devam etti

Watsons Gençlik Festivali, konserlerin yanı sıra sunduğu deneyim alanlarıyla da gençlere dopdolu bir gün yaşattı. Ashley Joy, Colgate, Dalin Teen, Duaderm, Flormar, Lenovo, Maruderm, Morfose, Nivea, P&G, Sensodyne, Show by Pastel, Unilever, Urban Care ve Veet oyunlar ve sürpriz aktivitelerle festival alanına renk kattı. Katılımcılar, bu stantlardaki eğlenceli deneyimlerin ardından 21 çeşit hediye kazanma şansı yakaladı.

Ayrıca Watsons Türkiye, festival alanındaki diğer sahneyi büyük bir mağazaya dönüştürerek gençlerle buluştu. Çoğunlukla Kore ürünlerinden oluşan bu mağazada, K-beauty markaları odağa alınarak ürünler festival ruhuna uygun şekilde benzersiz fırsatlarla satışa sunuldu. Böylece Watsons, festival enerjisini kendi dünyasıyla birleştirerek markanın dinamik ruhunu festivalin her anına yansıttı.

Watsons Türkiye’den 10.000 fidan bağışı

Sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin önemli bir parçası haline getiren Watsons Türkiye, bu eğlenceli festivali anlamlı bir bağışla taçlandırdı. TEMA Vakfı aracılığıyla tüm festival katılımcıları adına Kütahya Gevrekler sahasındaki Watsons Türkiye Hatıra Ormanı’na 10.000 adet fidan bağışında bulunan Watsons Türkiye, festivalin enerjisini doğaya taşıyarak daha yeşil bir geleceğe umut oldu.

Watsons Türkiye, 20. yıla özel dev hediyelerini festivalde duyurdu

Watsons Türkiye, 20. yıla özel dev hediye kampanyasını da ilk kez Watsons Gençlik Festivali’nde duyurdu. Bu özel kampanya kapsamında en az 1 yıldır Watsons Club üyesi olan, son 1 yılda alışveriş yapmış ve o gün en az 1.000 TL'lik alışveriş yapan ilk 100 kişi, 26.000 TL değerinde dev hediye kazanacak. Kampanya, ilk olarak 11 Ekim’de Watsons’ın Şaşkınbakkal mağazasında başlayacak ve ardından farklı şehirlerde devam ederek toplamda 500 dev hediye sahipleriyle buluşturacak.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş festivalle ilgili olarak “Watsons Gençlik Festivali’ni dört yıl önce hayata geçirirken amacımız gençlerin enerjisini, müzik ve eğlenceyle buluşturmaktı. Türkiye’deki 20. yılımızı şehrin merkezindeki bu özel festivalle perçinlemek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Binlerce gencin coşkusunu paylaşmak, markalarımızın deneyim alanlarına gösterilen yoğun ilgiyi görmek ve onların mutluluğuna ortak olmak bize geleceğe dair ilham veriyor. Watsons Türkiye olarak 20 yıldır her temas noktasında müşterilerimizi ‘mutlu etme’ mottosuyla hareket ediyor, gençlerle bu bağı yalnızca mağazalarımızda değil, farklı deneyim alanlarımızda da güçlendiriyoruz. Gençlerin yoğun ilgisiyle biletleri tükenen bu festival deneyimini de önümüzdeki yıllarda büyütmeye devam edeceğiz” diyerek duygularını dile getirdi.