Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik alanında zirveye giden yolculuğu eğitimle başlatıyor

Watsons Türkiye, Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 22–23 Ekim tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde düzenleyeceği Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi öncesinde akademisyenler ve sektörün önde gelen markalarının katılımıyla kapsamlı bir online eğitim programını hayata geçiriyor. Bu program sayesinde Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik yolculuğuna akademik bir perspektif kazandırıyor.

Beş haftalık sürdürülebilirlik eğitiminde dijital ve fiziki sertifika fırsatı

Beş hafta sürecek program; Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin akademik desteğiyle sürdürülebilirliğe girişten döngüsel ekonomiye, sosyal sürdürülebilirlikten inovatif Ar-Ge’ye uzanan geniş bir içerik sunuyor. Online oturumlara en az %70 katılım gösteren ve eğitimler sonunda yapılacak sınavda %70’in üzerinde başarı gösteren katılımcılara dijital sertifikaları iletilirken; sertifikasını fiziki olarak almak isteyenlere iki günlük zirvenin sonunda gerçekleşecek törende sertifikaları sahnede takdim edilecek.

İlki 2023 yılında “Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi” adıyla hayata geçirilen zirve, 800’e yakın katılımcıyı ağırlamış; farklı sektörlerden yöneticiler, akademisyenler ve öğrencilerden büyük ilgi görmüştü. Bu yıl ise zirve, sürdürülebilirlik ve girişimcilik alanındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi, iş dünyası, akademi ve genç kuşakları aynı platformda buluşturarak sürdürülebilir geleceğe ışık tutmayı hedefliyor.