  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik alanında zirveye giden yolculuğu eğitimle başlatıyor
Takip Et

Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik alanında zirveye giden yolculuğu eğitimle başlatıyor

Watsons Türkiye, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi öncesinde gençleri, iş dünyasının profesyonellerini ve sürdürülebilirliğe ilgi duyan herkesi beş haftalık kapsamlı bir online eğitim programında bir araya getiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik alanında zirveye giden yolculuğu eğitimle başlatıyor
Takip Et

Watsons Türkiye, Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 22–23 Ekim tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde düzenleyeceği Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi öncesinde akademisyenler ve sektörün önde gelen markalarının katılımıyla kapsamlı bir online eğitim programını hayata geçiriyor. Bu program sayesinde Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik yolculuğuna akademik bir perspektif kazandırıyor.

Beş haftalık sürdürülebilirlik eğitiminde dijital ve fiziki sertifika fırsatı

Beş hafta sürecek program; Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin akademik desteğiyle sürdürülebilirliğe girişten döngüsel ekonomiye, sosyal sürdürülebilirlikten inovatif Ar-Ge’ye uzanan geniş bir içerik sunuyor. Online oturumlara en az %70 katılım gösteren ve eğitimler sonunda yapılacak sınavda %70’in üzerinde başarı gösteren katılımcılara dijital sertifikaları iletilirken; sertifikasını fiziki olarak almak isteyenlere iki günlük zirvenin sonunda gerçekleşecek törende sertifikaları sahnede takdim edilecek.

İlki 2023 yılında “Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi” adıyla hayata geçirilen zirve, 800’e yakın katılımcıyı ağırlamış; farklı sektörlerden yöneticiler, akademisyenler ve öğrencilerden büyük ilgi görmüştü. Bu yıl ise zirve, sürdürülebilirlik ve girişimcilik alanındaki bilgi birikimini derinleştirmeyi, iş dünyası, akademi ve genç kuşakları aynı platformda buluşturarak sürdürülebilir geleceğe ışık tutmayı hedefliyor.

Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyorHalk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyorŞirket Haberleri
Teknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesiTeknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesiEkonomi
VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladıVakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyor
Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyor
VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladı
VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladı
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi