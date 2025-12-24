Watsons Türkiye, yeni mağazasını İskenderun’da açtı

Watsons Türkiye, büyüme yolculuğu kapsamında Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kanatlı Caddesi’nde yer alan yeni mağazasını 23 Aralık Salı günü düzenlenen özel açılışla hizmete açtı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde bölgeye yapılan yatırımların önemine dikkat çeken bu açılış, Watsons Türkiye’nin yerel kalkınmaya ve istihdama verdiği önemin güçlü bir göstergesi oldu.

2025’te Türkiye’deki güzellik ve mutluluk dolu 20 yılını kutlayan Watsons, bu mağaza açılışında da müşterilerini mutlu etmeyi ihmal etmedi. Açılış günü boyunca Watsons Türkiye’nin sevilen maskotları mağaza önünde İskenderunlularla buluştu. Alışveriş yapan tüm müşterilere sürpriz hediyeler ve açılışa özel Watsons Card'a Watsons ürünlerinde alışverişin yarısı kadar puan hediye verildi. Mağaza önünde kahve ve kömbe ikramı yapılarak hem ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesi sağlandı hem de yerel üreticilere destek olundu. Çocuklara ise balonlar dağıtıldı.

Bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı

AS Watson Group’un global gücünü arkasına alan Watsons Türkiye, İskenderun’daki yeni mağazasıyla bölgedeki istihdama doğrudan katkı sağlıyor. Watsons Türkiye depremden sonra bölgedeki 8. mağazasını açarken, Hatay’da da 5 mağazaya ulaşarak hem bölgenin kalkınmasına destek sağlıyor hem de ülke genelindeki büyüme ivmesini hızla sürdürüyor. Yalnızca son iki haftada 7 yeni mağaza açan Watsons Türkiye, 2025 yılında 50’nin üzerinde mağazanın açılışını tamamlıyor. Marka önümüzdeki üç yıl içinde ise 200’den fazla yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, İskenderun’daki yeni mağaza açılışına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025, Watsons Türkiye için istikrarlı ve güçlü bir büyüme yılı oldu. Operasyonel gücümüzü artırdığımız, sürdürülebilirliği büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimiz ve dengeli bir performans sergilediğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Bu kapsamda 50’nin üzerinde yeni mağaza açarak mağaza sayımızı 470’in üzerine çıkardık. İskenderun Kanatlı Caddesi’ndeki bu yeni mağazamız da, deprem sonrası bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sağlama sorumluluğumuzun somut bir yansıması.”

Yurddaş sözlerine şöyle devam etti:

“AS Watson Group’un global gücünden aldığımız destekle Türkiye’deki yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ankara’da faaliyete geçen yeni dağıtım merkezimiz ve O+O hizmetlerimiz sayesinde mağaza ve e-ticaret operasyonlarımızda hız, verimlilik ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde 60’ın üzerinde yeni mağaza açmayı, üç yıl içinde ise 200’den fazla yeni mağazayla büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirirken, faaliyet gösterdiğimiz her bölgede istihdam yaratan, yerel üreticiyi ve toplumu destekleyen bir marka olma sorumluluğumuzu koruyacağız.”

Kadın emeği ve sürdürülebilirlik odağında anlamlı bir buluşma

Watsons Türkiye, İskenderun ziyareti kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) bünyesindeki Payas Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatifte çalışan kadınlarla bir araya gelinen bu buluşmaya, her mağazada gönüllülük esasıyla görev alan ve bölgedeki sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif rol üstlenen sürdürülebilirlik elçileri de eşlik etti.

Watsons Türkiye’nin Watsons İyilik Hareketi çatısı altında KEDV ile bugüne kadar hayata geçirdiği projeler ve kadın emeğini destekleyen çalışmaları, bu ziyaretle birlikte sahada daha da anlam kazandı. Şirket, bölgedeki sosyal ve ekonomik iyileşmenin ancak sürdürülebilir ve kapsayıcı adımlarla mümkün olduğuna inanıyor.

Yeni mağaza açılışıyla birlikte Watsons Türkiye, İskenderun’da yalnızca bir perakende yatırımı değil; toplumsal fayda, istihdam ve dayanışma odaklı uzun vadeli bir değer yaratmayı hedefliyor.