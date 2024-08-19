Watsons, Türkiye'de 400. mağazasını açtı

Güzellik ve kişisel bakım sektörünün önde gelen markalarından olan Watsons Türkiye, 400. mağazasını açtı.

62 ilde 3.500’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zinciri olan Watsons Türkiye, yılın başından itibaren 21 yeni mağaza açarak ve 35 mağazasını yenileyerek sunduğu ürünler ve hizmetlerle mağazacılık deneyimini en üst noktaya taşımayı hedefliyor.

"250 milyon ABD doları yatırım yaptık"

AS Watson Group CEO'su Dr. Malina Ngai açılış konuşmasında; "Türkiye'deki 400. mağazamızın açılışı, Watsons'ın devam eden büyümesinde ve hızla gelişen pazarda olağanüstü müşteri deneyimleri sunma taahhüdünde önemli bir dönüm noktasıdır. Son iki yılda, Türkiye de dahil olmak üzere 15 pazardaki Watsons mağaza portföyümüzün %75'inde mağaza içi deneyimi geliştirmek için 250 milyon ABD doları yatırım yaptık. Müşterilerimizin Watsons'ta her gün en iyi hizmeti almalarını ve kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağladık" dedi.

Ngai; "Gezegenimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik alanında sektörel çalışmaları ve yenilikleri de destekliyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'deki 20. yılımızı kutlayacağız, bu önemli alana yatırım yapmaya ve bağlılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

600 mağaza hedefi

Açılış konuşmasında Watsons Türkiye'nin 2024 yılında 50 yeni mağaza açma ve 50 mağazayı yenileme hedefine vurgu yapan Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Türkiye pazarında güzellik perakendesinin ilk zincir mağazası olarak 19 yıldır önemli yatırımlarla sektörü domine ediyoruz. Watsons Türkiye’nin benzersiz O+O müşteri deneyimini yeni mağazalarımızla daha fazla noktaya ulaştırmaktan dolayı gururluyuz. Önümüzdeki 3 yılda mağazalaşma adına yapacağımız yatırımlarımızla mağaza sayımızı 600’e çıkararak Türkiye’nin her noktasında Watsons deneyimini müşterilerimize ulaştıracağız” dedi.

Yurddaş sözlerine şöyle devam etti: “Watsons Türkiye olarak, tüketicilerimize her zaman en iyi ürünleri ve hizmetleri sunma misyonumuzdan ödün vermeden çalışıyoruz. Fiziksel mağazalarımızda sunduğumuz müşteri deneyimini online platformlarımıza, online'da sunduğumuz deneyimi ise fiziksel mağazalarımıza taşıyoruz. O+O yaklaşımımız ile 7/24 müşteri deneyimi sağlıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulamamız, 'Tıkla Gel Al - Hemen’ ile watsons.com.tr ve Watsons mobil uygulaması üzerinden yapılan online alışverişlere yeni bir teslimat yöntemi daha ekledik. Bu yeni teslimat modeli ile Watsons müşterileri ister bir kafede ister evde ister iş yerinde olsunlar, watsons.com.tr ve Watsons mobil uygulaması üzerinden yaptıkları online alışverişlerini 1 saat içerisinde istedikleri mağazamızdan teslim alabiliyorlar”

400. mağaza

220 metrekarelik bir alana yayılan Watsons’ın 400. mağazası, Watsons'ın en yeni mağaza konseptine göre tasarlandı. Yeni mağaza ferah, yenilikçi ve modern tasarımıyla, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uygun olağanüstü bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Click & Collect ve sürdürülebilir yaşam alanlarıyla da dikkat çeken Hilltown AVM Watsons mağazasında 8.000’den fazla sağlık, güzellik ve kişisel bakım ürünü, 11 milyonun üzerinde Watsons Card üyesi ve Watsons müşterileriyle buluşuyor.