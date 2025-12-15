Watsons Türkiye’den 20. yılında güçlü yatırım: İkinci dağıtım merkezi Ankara’da açıldı

Watsons Türkiye, 20. yılında Ankara’da çok önemli bir yatırıma imza attı. İkinci dağıtım merkezini başkentte açan Watsons Türkiye, dağıtım merkezinin açılışıyla ülkenin dört bir yanındaki müşterilerine ürünlerini daha hızlı ulaştırmayı, lojistik gücünü artırmayı ve omnichannel operasyonlarını büyütmeyi amaçlıyor. Açılışın, perakende sektörünün emek ve istihdam odağını temsil eden 12 Aralık Mağazacılar Günü’nde gerçekleşmesi, yatırımı sembolik açıdan da daha anlamlı kılıyor.

22 bin metrekarelik alanda daha hızlı ve kesintisiz hizmet

Yeni nesil teknolojilerle donatılan ve 22 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Watsons’ın Ankara’daki dağıtım merkezi, açılış itibarıyla 200’ün üzerinde mağazanın sevkiyat operasyonlarını yönetmeye başladı. Watsons Türkiye operasyonlarının yaklaşık %40’ının bu merkezden yürütülmesi planlanırken, 66 ilde 470’in üzerindeki mağazaya daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlikte yeni adım: Güneş enerjisi yatırımı

Sürdürülebilirliği işinin merkezine alan Watsons Türkiye, yeni dağıtım merkezinde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Çok yakında merkezin tüm enerji ihtiyacının tamamen güneş enerjisinden karşılanmasıyla birlikte, Watsons Türkiye hem çevresel etkisini azaltacak hem de operasyonlarını daha sürdürülebilir bir yapıya taşıyacak.

Açılış töreni, Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş ve üst yönetim ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayata geçirilen bu yatırım sayesinde bölgede 100’ün üzerinde kişiye istihdam sağlanırken, Watsons Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve mağazacılık ekosistemine verdiği katkı da güçlenmiş oldu.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş: “Türkiye’nin öncü güzellik ve kişisel bakım perakendecisi olarak 20 yıldır müşterilerimizin hayatına değer katıyoruz. 2025 yılında 50’den fazla mağaza açarak 470 mağazaya ulaştık ve önümüzdeki 3 yılda 200’ün üzerinde mağaza açarak büyümemizi sürdüreceğiz. Bu güçlü büyümeyi desteklemek üzere ikinci dağıtım merkezimizi açtık.

Ankara’daki yeni dağıtım merkezimiz, hem mağazalarımıza hem de e-ticaret operasyonlarımıza hız kazandıracak, kusursuz müşteri deneyimimize güç katacak. Müşterilerimize daha yakın olmak, onlara daha hızlı ulaşmak ve omnichannel stratejimizi büyütmek en temel önceliğimiz.” diyerek açılışa özel yorumlarını paylaştı.

Watsons Türkiye, yeni yatırımıyla birlikte operasyonel gücünü bir adım ileri taşıyarak tedarik zincirinde esneklik, hız ve verimlilik odağını güçlendirmeye devam ediyor.