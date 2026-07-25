Waymo, Uber ortaklığını bitirmeyi değerlendiriyor
Alphabet'in otonom sürüş şirketi Waymo'nun, 2028 yılının ocak ayından itibaren Austin ve Atlanta'da Uber'den bağımsız faaliyet göstermeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Haber sonrası Uber hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.
Financial Times'ın haberine göre Alphabet iştiraki Waymo, Uber ile yürüttüğü robotaksi ortaklığından ayrılma seçeneklerini değerlendiriyor.
Haberde, Waymo'nun Uber'e mevcut sözleşmenin izin verdiği ölçüde, 2028 yılının ocak ayından itibaren ABD'nin Austin ve Atlanta kentlerinde bağımsız olarak faaliyet göstermeyi planladığını bildirdiği aktarıldı.
Uber, halihazırda platformu üzerinden Austin ve Atlanta'da Waymo'nun otonom araçlarıyla yolculuk hizmeti sunuyor.
Uber hisseleri geriledi
Söz konusu haberin ardından Uber hisseleri New York Borsası'nda gün içinde yüzde 4,8'e kadar gerileyerek 65,61 dolar seviyesine indi.