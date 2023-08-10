“Web3’ü öğrenen gençler kariyerine bir adım önde başlayacak”

Üniversite tercih dönemi her yıl olduğu gibi bu yılda da önemli tartışmalara neden oldu. Gençlerin geleceği için kritik bir periyot olan böylesi bir dönemde, kariyer uzmanlarının görüşleri ilgiyle takip ediliyor. Kamuoyunda konuya dair çeşitli tartışmalar devam ederken, uzmanlar, geleceğe dönük potansiyel barındıran Web3, blockzincir, ürün geliştirme ve yazılım gibi alanlara dikkat çekiyor. Henüz yeterli okuryazarlığın oluşmadığı bu alanların gençler için önemli kariyer fırsatları barındırdığına dikkat çeken GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, “Öncelikle üniversite tercihlerinin gençlerin kendi geleceklerini inşa etme süreçlerinde önemli bir basamak olduğunun altını çizmeliyiz. Bu sebeple yapılacak tercihlerde yalnızca fırsatları değil, aynı zamanda beklentiler ve eğilimler gibi farklı değişkenleri de göz önünde bulundurmalıyız diye düşünüyorum.” dedi.

“Geleceğe ışık tutan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor”

Üniversite tercihlerinin geleceğe yatırım olduğunu belirten Altın, “Bu sebeple mevcut trendlerin çok daha ötesinde, veriler ışığında geleceğe ışık tutan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Bu noktada, Web3 alanında faaliyet gösteren yerli Venture Builder GAMI Teknoloji’nin yöneticisi olarak, tercih dönemindeki genç öğrencilerin faydalanması amacıyla Web3 ekosisteminin gelecek vizyonuna ve muhtemel konumuna dair birkaç söz söylemek isterim. Web3 ekosisteminin gelecek vizyonu, Web2 modellemesindeki çeşitli sınırlılıkların ve zorlukların üstesinden gelme hedefi taşıyan; aynı zamanda merkeziyetsizliğin ön planda olduğu, kullanıcı merkezli ve birbirine entegre dijital ortam yaratan bir anlayışı ifade ediyor. Bu yaklaşımla mevcut Web2’nin birçok sınırlamanın ve zorlukların aşılması amaçlanıyor.” değerlendirmesini yaptı.

“Yatırımların artmasıyla yeni istihdam fırsatları ortaya çıkacaktır”

Web3 ekosisteminin sahip olduğu yenilikçi yapıyla tüm dünyadaki yatırımcı ağının dikkatini çektiğini belirten Altın, “Özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarının, geleceğin teknolojilerine yatırım yapma eğilimi de bu ilginin temelini oluşturuyor. Bu sebeple, önümüzdeki dönemde birçok girişimin dünya çapında etkin aktörlere dönüştüğünü göreceğiz. Böylelikle, üniversite eğitimleri sırasında Web3 ekosisteminin dinamiklerini öğrenen yeni nesil için yatırımların artmasıyla yeni istihdam fırsatları ortaya çıkacaktır.” diye konuştu.