Web3’ün en iyileri İstanbul’a geliyor

Binance Blockchain Week (BBW) konferansı, 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. BBW, blokzincir ve Web3'ün gelişimini ve benimsenmesini ilerletmek için yenilikçi liderleri ve konuşmacıları bir araya getiriyor. Etkinlik, blokzincir ve kriptonun, gelecekte bir milyar insanın günlük hayatlarını iyileştirmek için nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanacak.

Aralarında pek çok önemli ismin yer aldığı 100'ün üzerinde önde gelen konuşmacıyı iki sahnede ağırlayacak olan Binance Blockchain Week, Web3 ve en son sektörel yenilikleri, trendler ve ilgili konular etrafında katılımcıları bir araya getirerek yeni fikirlerin yanı sıra, gelişim, bağlantılar ve zorluklar için çözümler sunacak.

Dünyanın dört bir yanından 2 biden fazla kişinin katılımının beklendiği ve milyonlarca kişinin internette Binance Live yayını aracılığıyla canlı izleyeceği etkinlik, yeni blokzincir kullanıcılarını ve katılımcılarını güçlendirmenin yanı sıra geleneksel ve merkeziyetsiz finans arasında iş birliği içinde bir gelecek kurmanın yollarını keşfetmek için bir dizi konu ve tartışmayı ele alacak. Konferans ayrıca blokzincir üzerinde şirket kurma, özsermaye sağlama ve başarılı projeler oluşturma konularında sunumlar ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Binance’in Kurucu Ortağı ve Pazarlama Başkanı (CMO) Yi He, "BBW'de küresel topluluğu ve inovatörleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Finansal adaleti iyileştirmek ve genel olarak topluma olumlu etkide bulunmak için Web ve blokzincir'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye, en yüksek kripto benimseme oranlarından birine sahip olan küresel kripto ekosisteminin güçlü bir destekçisi ve geleneksel finansın geleceğini de benimseyen bir ülke. İnovasyonun önde gelen bir bölgesinde bir araya geleceğimiz İstanbul şehri, katılımcılar için blokzincir hakkında daha fazla bilgi edinme ve finansın yeni çağına katılma için dinamik bir destinasyon." şeklinde konuştu.