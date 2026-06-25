WELD/Özot: Yeni İpek Yolu’nun kazananları yapay zekâyı yönetenler olacak

Küresel ticaret dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde lojistik sektörünün geleceği, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Transport Logistic China 2026 Fuarı’nda masaya yatırıldı. Fuarın Türkiye milli katılımı DEİK Lojistik İş Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Fuara katılan Türk lojistik sektörü temsilcileri, fuar kapsamında düzenlenen uluslararası panellerde Türkiye’nin küresel ticaret koridorlarındaki rolünü değerlendirme fırsatı da buldu.

Bu panellerden biri Türkiye’nin küresel ticaret koridorlarındaki stratejik rolünün ele alındığı “Dayanıklı Ticaret Koridorları: Küresel lojistikte bağlantı, esneklik ve büyüme stratejileri” başlıklı oturum oldu. Moderatörlüğünü DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Fatih Şener’in üstlendiği oturumun konuşmacıları Çin Ticari Ateşesi Tuğçe Terzi ve WELD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot oldu. Özot, panelde yaptığı konuşmada, dünya ticaretinde yaşanan dönüşümün yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarıyla açıklanamayacağını belirterek, yapay zekâ teknolojilerinin önümüzdeki dönemin en kritik rekabet unsuru olacağını söyledi.

Yeni İpek Yolu dijital olarak inşa ediliyor

Dünya ticaretinin son yıllarda önemli bir paradigma değişimi yaşadığına dikkat çeken Özot, tedarik zincirlerinin yalnızca daha hızlı değil aynı zamanda daha akıllı hale geldiğini belirtti. Özot, “Bugün konuştuğumuz Orta Koridor, Kuşak ve Yol girişimi veya Avrupa-Asya ticaret hatları yalnızca coğrafi güzergâhlar değil. Aslında yeni bir ekonomik mimari kuruluyor. Bu mimarinin temel yapı taşlarından biri de yapay zekâdır. Yeni İpek Yolu artık sadece demiryolları ve limanlarla değil, veri akışlarıyla ve dijital platformlarla inşa ediliyor” dedi. Küresel ticaretin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Özot, milyonlarca operasyonel verinin insan gücüyle yönetilmesinin artık mümkün olmadığını, bu nedenle yapay zekâ destekli sistemlerin sektörün merkezine yerleşeceğini ifade etti.

Lojistikte kararları algoritmalar destekleyecek

Önümüzdeki beş yıl içerisinde freight forwarding sektöründe radikal değişimler yaşanacağını belirten Özot, “Yapay zekâ artık yalnızca operasyonları hızlandıran bir teknoloji değil. Talep tahminlerinden rota optimizasyonuna, maliyet analizlerinden risk yönetimine kadar birçok kritik karar sürecinde belirleyici hale geliyor. Önümüzdeki dönemde lojistik şirketleri arasındaki farkı çalışan sayıları değil, algoritmalarının gücü belirleyecek” ifadesini kullandı. Türkiye’nin sahip olduğu stratejik coğrafi konumun dijitalleşme yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özot, aksi halde fiziksel avantajların tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat var

Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın kesişim noktasında bulunan Türkiye’nin küresel tedarik zincirleri açısından kritik bir merkez haline geldiğini ifade eden Özot, “Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve alternatif ticaret koridorlarına yönelik arayışlar Türkiye’nin önemini artırdı. Ancak bu avantajı kalıcı hale getirebilmek için lojistik sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin önünde yalnızca bir transit ülke değil, bölgesel bir lojistik teknoloji merkezi olma fırsatı bulunuyor” dedi.

Orta Koridor’un geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özot, koridorun başarısının yalnızca taşınan yük miktarıyla ölçülmemesi gerektiğini belirtti. Özot, “Bir koridoru güçlü kılan sadece üzerinden geçen yük hacmi değildir. O yükün ne kadar hızlı planlandığı ne kadar verimli yönetildiği ve ne kadar öngörülebilir olduğu da önemlidir. Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde ticaret akışları daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir hale gelecek. Orta Koridor’un gerçek değeri de bu noktada ortaya çıkacak” dedi.

Yapay zekâ artık tercih değil zorunluluk

WELD’in son yıllarda gerçekleştirdiği dijitalleşme yatırımlarına da değinen Özot, şirket bünyesinde geliştirilen teknoloji platformlarının fiyatlama, operasyon yönetimi ve müşteri süreçlerinde önemli verimlilik sağladığını ifade etti. Küresel lojistik sektörünün önümüzdeki dönemde teknoloji merkezli yeni bir rekabet dönemine gireceğini belirten Özot, “Bugün yapay zekâyı konuşuyoruz, birkaç yıl sonra ise yapay zekâyı kullanmayan şirketleri konuşuyor olacağız. Çünkü teknoloji artık tercih değil zorunluluk haline geldi. Lojistik sektörü için yeni dönemin anahtar kelimeleri hız, görünürlük, öngörülebilirlik ve yapay zekâ olacak” diyerek sözlerini tamamladı.