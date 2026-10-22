Wellbees yeni kurumsal etkinlik platformunu PERYÖN Kongresi’nde tanıttı

Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği kurumsal etkinlikleri Wellbees Events çatısı altında topladı. Lansmanı PERYÖN tarafından düzenlenen 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’nde yapılan platformda şirketler etkinlikleri doğrudan satın alabilecek. Yapay zeka destekli asistanın da olduğu ve şirketlerin ihtiyacına göre seçenekler sunduğu platformda; atölye, takım oyunu, doğa ve macera, iyi yaşam, eğitim, dijital deneyim ve özel gün gibi farklı kategorilerdeki yüzlerce etkinlik, şirketlere göre özelleştirme seçeneğiyle yer alıyor.

Seçil Gürcüoğlu: “Kurumsal etkinlikler artık yalnızca takvime bağlı değil”

Platform hakkında bilgi veren Wellbees Kurucu Ortağı ve COO’su Seçil Gürcüoğlu, “Şirketlerin kurumsal etkinliklere yaklaşımında önemli bir değişim görüyoruz. Etkinlikler artık yalnızca takvimdeki belirli günlere bağlı organizasyonlar olarak planlanmıyor. Geçmişte yapılan etkinlikler ağırlıklı olarak yılbaşı ya da şirket yıl dönümü gibi özel günlerle sınırlıyken günümüzde bunların yanına doğa yürüyüşleri, birlikte üretmeye dayalı atölyeler, iyi yaşam buluşmaları ve ekip deneyimleri de eklendi. Kurumsal etkinlikler ekiplerin ihtiyacına, çalışan geri bildirimlerine ve şirket kültürüne göre yıl içine yayılan bir yapıya dönüştü. Wellbees olarak 10 yılı aşkın sürede gerçekleştirdiğimiz 5 bini aşkın etkinlik de bize her ekibin beklentisinin farklılaştığını gösterdi. Bu nedenle Wellbees Events’i seçim, planlama ve ölçüm süreçlerini daha sistemli hale getirecek bir platform olarak geliştirdik” dedi.

Gürcüoğlu; Çalışan Destek Programı, Challenge Platform, Global Adım Meydan Okuması ve Bütüncül Esenlik Programı çözümlerini sundukları Wellbees uygulamasının yanında wellbeesevents.com’un şirketlerin tüm etkinlik organizasyonlarına hizmet veren ayrı bir platform olarak geliştirildiğini söyledi.

Yapay zeka destekli ve mutluluk garantili etkinlikler

Wellbees Events’te etkinliklerin içeriği, süresi, formatı ve katılımcı sayısına ilişkin bilgiler yer alıyor. Platformdaki yapay zeka destekli asistan ise ekip büyüklüğü, etkinliğin amacı ve beklentilere göre seçenekleri daraltarak uygun deneyimin bulunmasına yardımcı oluyor. Her etkinliğin ardından katılımcı geri bildirimleri ‘Mutluluk Garantisi’ kapsamında ölçülüyor.