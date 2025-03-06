Wellbees’ten Kadınların Esenlik Haritası: Dünyanın her yerinde dertler benzer

Kadınların iş hayatı, aile sorumlulukları ve toplumsal roller arasında denge kurma çabası, ruhsal sağlıklarını doğrudan etkiliyor. 100’den fazla ülkede 250 bini aşkın çalışana esenlik sunan Wellbees, kadınların en çok hangi konularda destek aradığını ortaya koymak üzere ‘Kadınların Esenlik Haritası’nı çıkardı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan çalışmada, Wellbees’in Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki kadın kullanıcılarının son altı aylık verileri analiz edildi.

Türkiye’deki kadınların sorunları dünya ortalamasını yansıtıyor

Analize göre Wellbees psikologlarından randevu alan kullanıcıların yüzde 71’i kadın, yüzde 29’u erkek oldu. Kadın kullanıcıların psikoloğa başvuru nedenlerinde yüzde 20 ile kaygı ilk sırayı alırken bunu yüzde 15 ile romantik ilişkiler-evlilikler, yüzde 14 ile de stresle başa çıkma izledi. Türkiye’deki kadın kullanıcıların başvuru nedenleri ve sıralaması da dünya ile aynı oldu.

Bölgelere özgü sorunların çözümü için psikologlara danışılıyor

Öte yandan Wellbees’in dünya genelindeki verileri dikkate alındığında bölgelere göre farklılıklar tespit edildi. Buna göre Avrupa’da ve Orta Doğu’da kaygı, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da travma, Kuzey Amerika’da ise stresle başa çıkma kadınların psikoloğa başvuru nedenlerinde ilk sırada yer aldı. Kuzey Amerika’daki kadın kullanıcıların yüzde 33’ünün, Avrupa’dakilerin yüzde 17’sinin psikoloğa başvuru nedeni iş hayatı oldu. Afrika’da geniş aile ilişkileri, Güney Amerika’da sigara bağımlılığı gibi konular bölgelere özgü sorunlar olarak öne çıktı. Yapılan analiz, dünyanın her bölgesinde kadınların kaygı, stres, depresyon veya travma konularından en az biriyle mücadele ettiğini de ortaya çıkardı.

Kadınlar topluluklar aracılığıyla destek buluyor

Kullanıcılarına diyetisyen desteği de sunan Wellbees’in son altı aylık verilerine göre kadınların bu alandaki randevu alma nedenlerinde ilk sırayı kilo kontrolü alırken bunu sağlıklı beslenme alışkanlığı ve duygusal beslenme izledi.

Bununla birlikte kadın kullanıcıların Wellbees platformunda en çok Farkındalık - Yoga Kulübü, Patili Dostlar Kulübü ve Sağlıklı Tarifler Kulübü gibi topluluklara katılarak sosyal bağlantılarını ve ruhsal dayanıklılıklarını güçlendirdikleri görüldü.

Melis Abacıoğlu: “Bireysel çabaların ötesinde yapısal değişimlere ihtiyaç var”

‘Kadınların Esenlik Haritası’nın sonuçlarını değerlendiren Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun benzer engellerle karşılaşıyor. İş hayatında var olabilmek için daha fazla çaba harcamaları gerekiyor ancak çoğu zaman bu çabanın karşılığını alamıyorlar. Bu da kadınların kaygı ve stres gibi zorluklarla daha fazla mücadele etmesini gerektiriyor. Örneğin bugün hala dünya genelindeki yatırımcıların yalnızca yüzde 2’si kurucusu kadın olan şirketlere yatırım yapıyor. Dolayısıyla kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmesi için bireysel çabaların ötesinde yapısal değişimlere de ihtiyaç var. Biz de Wellbees olarak, bu süreçte kadınların esenliğini desteklemek için bireysel ve topluluk temelli çözümler sunuyoruz” dedi. İş dünyasında eşitliğin önemine dikkat çeken Abacıoğlu şöyle devam etti:

“Bir teknoloji şirketi olarak ekibimizin yüzde 66’sının kadınlardan oluşmasından gurur duyuyoruz. Kadınları desteklemeyi ve dengeli bir iş gücü yaratmayı işveren markamızın temel bir değeri olarak görüyoruz.”