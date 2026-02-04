Wellcare, yeni iletişim kampanyasıyla sağlıklı yaşamın enerji dolu gücünü anlatıyor

İLKO İlaç’ın 50 yılı aşan ilaç ve sağlık alanındaki bilgi birikimi ile Ar-Ge ve üretim gücünden beslenen Wellcare, “Yaşamayı Sevicen” sloganıyla hayata geçirdiği yeni kampanyasında; sağlığı bir hedef ya da ideal olarak değil, hayatın doğal ritminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor.

Aile hayatından spora, iş temposundan sosyal yaşama uzanan sahnelerle kurgulanan kampanya; koruyucu sağlık bilincinin günlük yaşam pratikleri içinde nasıl yer bulabileceğine odaklanıyor. Wellcare’in “Sağlıkla Yaşama Sanatı” yaklaşımını merkeze alan reklam filminde, farklı yaş gruplarından ve yaşam tarzlarından karakterler aracılığıyla sağlıklı yaşamın tek bir kalıba sığmadığı vurgulanıyor.

Kampanyaya, Kenan Doğulu’nun “Rütbeni Bilicen” adlı parçasının Wellcare’e özel olarak yeniden yorumlanan versiyonu eşlik ediyor. Müzik ve görsel anlatı, kampanyanın yalnızca bir reklam çalışması olmasının ötesine geçerek kültür, yaşam ve toplumsal gündemle bağ kurmasını amaçlıyor.

Koruyucu sağlık, gündelik hayatın vazgeçilmezi

10 yıllık yolculuklarının İLKO İlaç’ın yarım asrı aşan deneyimiyle şekillendiğini belirten Wellcare yöneticileri, kampanyayla ilgili olarak, “Türkiye’de tüketici sağlığı alanı hızla büyürken, bu büyümeyle birlikte güven, bilimsel dayanak ve doğru bilgilendirme ihtiyacı da artıyor. Wellcare ile koruyucu sağlığı insanların gündelik yaşam pratikleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. İnovatif sağlık ürünlerimiz yüksek teknolojiyle üretilmekte, ilaçtaki kalite güvence süreçleri Wellcare ürünlerimizde birebir uygulanmaktadır. Bunun için tüm ürünlerimiz klinik çalışmaları olan sertifikalı hammaddeler ile üretilen, özellikle doğru etkin doz ve doğru bileşime sahip şekilde geliştirilmiş ürünlerdir. Tüketici ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullanıcı uyuncunu gözeten, tat, koku, kullanım kolaylığı gibi özelliklerin de üzerinde titiz ve uzun çalışmalar yaparak ürünlerimizi geliştiriyoruz” açıklamasını yaptılar.

Geniş ürün portföyüyle Wellcare, İLKO İlaç’ın Ar-Ge ve üretim gücünden aldığı destekle tüketici sağlığı alanında güvenilir çözümler sunmayı sürdürüyor.

