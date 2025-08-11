Western Union, Intermex’i 500 milyon dolara satın alıyor

  1. Ekonomim
Western Union, Latin Amerika ve Karayipler’e odaklanan para transfer şirketi Intermex’i 500 milyon dolara satın alacak.

Western Union International Money hissesi başına 16,0 dolar ödeyecek. Bu da anlaşmaya yaklaşık 500 milyon dolarlık bir değer biçiyor.

Dünyanın önde gelen para transferi hizmetleri sağlayıcılarından Western Union, Latin Amerika ve Karayipler’e ödeme transferleri yapan ABD merkezli Intermex’i yaklaşık 500 milyon dolara satın almak Pazar günü bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.  için anlaşma imzaladı.

Western Union, bu satın almanın özellikle Latin Amerika’daki havale işine katkıda bulunacağını belirtti. International Money’nin yaklaşık 6 milyon müşterisi bulunuyor.

Western Union, anlaşmanın kapanıştan sonraki ilk tam yılda düzeltilmiş hisse başına kazanca 0,10 dolardan fazla katkıda bulunmasını bekliyor. Ayrıca 24 ay içinde yıllık 30 milyon dolarlık maliyet sinerjisi öngörüyor.

Anlaşmanın 2026 yılının ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. 

