WhiteBIT TR, TradingView entegrasyonunu duyurdu

Teknoloji ve veri odaklı küresel platformların kripto para borsalarıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisi eklendi. Avrupa'nın lider kripto para borsalarından WhiteBIT'i Türkiye'de temsil eden WhiteBIT TR, dünyanın en yaygın kullanılan grafik ve analiz platformlarından TradingView ile entegrasyonunu hayata geçirdi. Yatırımcıların piyasa takibini ve işlem deneyimini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen entegrasyon, kullanıcı başına 496 USD₮ değerinde hediye kazanma fırsatı sunan Kripto Teorisi kampanyasıyla birlikte duyuruldu. Kampanya kapsamında kullanıcılar, TradingView üzerinden WhiteBIT TR’de gerçekleştirecekleri çeşitli görevleri tamamlayarak USD₮, XAU₮ veya WBT cinsinden hediyeler kazanabilecek.

WhiteBIT TR'nin Kripto Teorisi kampanyası, TradingView entegrasyonunu kullanan yatırımcılara farklı görev kategorileri kapsamında çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar hesap doğrulama süreçlerini tamamlayarak, TradingView bağlantısını gerçekleştirerek, sosyal medya görevlerine katılarak veya belirli işlem hacimlerine ulaşarak hediye kazanabiliyor. Kripto Teorisi kampanyasında verilen görevleri başarıyla tamamlayan her kullanıcı, toplamda 496 USD₮ eşdeğerine kadar hediyeden yararlanabiliyor. Kazanılan hediyeler kullanıcı tercihlerine göre USD₮, XAU₮ veya WBT cinsinden hesaplara aktarılıyor.

“Entegrasyon, daha bilinçli yatırım stratejilerine olanak tanıyacak”

TradingView'in küresel ölçekte yatırımcıların en çok tercih edilen analiz platformlarından biri olduğuna dikkat çeken WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Avrupa'nın önde gelen kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Bu çatının altında yer alan WhiteBIT TR de küresel ekosistemin ve lider platformların yeniliklerini Türkiye’deki yatırımcılarla en hızlı ve güvenli şekilde buluşturmak için çalışıyor. TradingView entegrasyonu da bu yaklaşımımızın en güncel örneği. Bu entegrasyonla yatırımcılar, WhiteBIT TR üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerde TradingView'in profesyonel grafik araçlarından yararlanabilecek” dedi.

TradingView'in dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya gelişmiş grafikler, analiz ve işlem araçları sunduğunu vurgulayan TradingView Türkiye Büyüme Müdürü Lidja Jahollari ise;

"TradingView olarak, dünya genelindeki kullanıcılarımıza kapsamlı bir finansal ekosistem sunuyor ve bölgesel pazarlara yerel ihtiyaçlara uygun çözümlerle girmenin öneminin farkındayız. TradingView’in sektör lideri grafik ve analiz araçlarını WhiteBIT TR’nin güçlü altyapısıyla bir araya getirerek, artık Türkiye’deki yatırımcılara uyumlu, yüksek performanslı ve yerel yatırımcıların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir deneyim sunuyoruz" dedi.

“Kullanıcılarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz”

Onur Turan, konuya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"TradingView entegrasyonu, kullanıcılarımıza dünyanın en yaygın kullanılan analiz platformlarından birinin sunduğu gelişmiş veri ve grafik araçlarına erişim imkânı sunarken, işlem deneyimini de daha verimli hale getiriyor. WhiteBIT TR olarak kayıt ve kimlik doğrulamadan günlük işlemlere kadar tüm süreçlerimizi kullanıcı deneyimini merkeze alarak tasarlıyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında kimlik doğrulama süreçlerini aynı zamanda sosyal faydaya dönüştürüyor, kullanıcılarımızı bir iyilik hareketinin parçası haline getiriyoruz. Teknoloji ve kullanıcı odaklı yaklaşımımız doğrultusunda, yatırımcılarımıza daha fazla değer katacak ürün ve hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.