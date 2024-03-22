Wilo, 100 milyon insanın temiz suya erişimini iyileştirecek

Küresel çapta değişen iklim koşulları ve çeşitli coğrafi özellikler, su kaynaklarının korunması ve akılcı yönetimi konusunu yaşamın en önemli konu başlıklarından biri haline getirirken, Wilo da yürüttüğü çalışmalarla suyun geleceğini koruma faaliyetlerine katkı sunuyor. Su yönetimi, endüstriyel sistemler ve bina teknolojileri gibi geniş bir alanda tecrübeye sahip olan Wilo, suyun etkili ve verimli kullanımını sağlayacak güvenli çözümler sunuyor.

BlueDrop Projesi ile günde 192 kg karbon salımı engelleniyor

Avrupa'da sektöründe ilk LEED Gold sertifikalı tesisine sahip olan Wilo Türkiye, sürdürülebilirlik odaklı projesi BlueDrop ile Türkiye tesislerinde güneş ve rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen yenilenebilir enerji ile çalışan özel bir ürün aracılığıyla kuyu sularını filtreliyor. Bu sayede, tesisin içme ve kullanma suyu ihtiyacının, minimum karbon emisyonu ile karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında günde 192 kilogram karbon salımı engelleniyor ve yılda 16 ağaç dikme etkisi yaratılırken, su kullanımının yanı sıra geri dönüşümlü materyallerden yapılan termos/mataralarla da çalışanlar daha sürdürülebilir ürün kullanımına yönlendiriliyor.

“Enerji tasarrufu ile verimlilik sağlayan ürünler geliştiriyoruz”

Wilo’nun suyun korunmasına yönelik yürüttüğü sürdürülebilir çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Wilo olarak 22 Mart Dünya Su Günü bizler için büyük önem teşkil ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana her zaman suyun daha verimli ve bilinçli kullanımını temel felsefemiz haline getirerek çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımının temeline, daha fazla insana temiz su sağlamayı ve eş zamanlı olarak ekolojik ayak izini azaltmayı koyarak, bu kapsamda uluslararası kampanyalara imza atıyor, sürdürülebilir projeler hayata geçiriyor ve enerji tasarrufu ile verimlilik sağlayan ürünler geliştiriyoruz. BM sürdürülebilir kalkınma hedefi 13 ile uyumlu olarak, 2025 yılına kadar ulaşmayı hedeflediğimiz ana maddeler mevcut. Bunlar; karbon emisyonlarını 50 milyon ton azaltmak, iklimden bağımsız üretim sağlamak, yüksek verimli pompalarla yılda 1,8 terawatt saat enerji tasarrufu sağlamak ve akıllı ürün portföyünü yılda yüzde 15 genişletmek şeklinde kapsamlı bir içeriği oluşturuyor. Tüm bu strateji ve faaliyetler ışığında Birleşmiş Milletler 50 Sürdürülebilir İklim Lideri’nden biri olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile 100 milyon insanın temiz suya erişimini iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.