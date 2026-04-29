Wilo Grubu, insan ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımı Sağlık Küpü’nü hizmete açtı

Wilo Grubu, insanı merkeze alan yaklaşımını bir adım ileri taşıyarak sağlık ve refah alanında güçlü bir dönüşüme imza attı.

Global Sağlık Yönetimi yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan Sağlık Küpü projesi; iş sağlığı hizmetleri, psikoterapi, sosyal ve yaşam danışmanlığı gibi alanları kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Merkezde ayrıca spor tesisleri ve açık hava spor alanlarını içeren alan, hidro masaj yatakları, dinlenme alanları, deneyim odaklı açık mutfak konseptine sahip lounge alanı ve çocuklar için tatil bakım hizmetleri de yer alıyor.

Sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşım bir arada

Yaklaşık iki yılı aşkın bir sürede tamamlanan Sağlık Küpü, Wilo’nun tarihindeki en büyük yerleşke geliştirme projesi olan Wilopark’ın son halkasını oluşturuyor. Ahşap taşıyıcı sistemle inşa edilen yapı; düşük karbon ayak izi, malzeme verimliliği ve sürdürülebilir mimari anlayışıyla öne çıkıyor.

Oliver Hermes: Değerlerimizin güçlü bir ifadesi

Wilo Grubu Başkanı ve CEO’su Oliver Hermes, açılış töreninde yaptığı konuşmada projenin şirketin köklü geçmişi ve değerleriyle olan bağını vurgulayarak; “Bu ileri teknolojiyle donatılmış sağlık merkezinin hayata geçirilmesi, 154 yıllık tarihimizin doğal bir yansımasıdır. Sağlık hizmetlerini geliştirmek ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek, her zaman en temel motivasyonlarımızdan biri oldu. Bugün bir binanın açılışını gerçekleştirmenin ötesinde; bir bakış açısını, bir sorumluluk anlayışını ortaya koyuyoruz. Sağlık Küpü, aile şirketi olarak benimsediğimiz değerlerin somut ve güçlü bir ifadesidir” dedi.

Kapsamlı sağlık hizmetleri tek çatı altında

Bağımsız uzman sağlık kuruluşları da merkezin önemli bir parçasını oluşturuyor. Dermatoloji, fizyoterapi ve diş hekimliği gibi branşların yanı sıra, ilerleyen dönemde genel pratisyenlik ve farklı uzmanlık alanlarında hizmetlerin de eklenmesi planlanıyor. Sağlık Küpü’nün temel odağını koruyucu sağlık hizmetleri oluştururken, merkezde kullanılan ileri teknoloji ekipmanlar ve yapay zeka entegrasyonu dikkat çekiyor.