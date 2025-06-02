Wings'ten kullanıcılarına 1 yılda 1,5 milyar TL'lik katkı

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek, pandemi öncesi ve sonrası müşterilerin harcama alışkanlıklarındaki değişiklikleri, hem Türkiye hem de küresel verilere dayanarak gözler önüne serdi ve Wings’in entegre hizmetleriyle sektöre öncülük ettiklerini, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına çözüm bulduklarını söyledi.

Seyahat ve restoran zorunlu ihtiyaç oldu

Civelek, pandemiden bu yana hayatımızda önemli değişiklikler olduğunu hatırlatırken, bunun alışveriş alışkanlıklarımıza yansıdığını da belirtti.

“Pandemiden sonra, bambaşka alışveriş alışkanlıkları gördük” şeklinde ifade eden Civelek, “Bizim takip ettiğimiz, iki tane ana kategori var. Bunlardan biri ‘zorunlu’, diğeri de ‘zorunlu olmayan’ alışverişler. Pandemiden sonra, zorunlu harcama kategorisinde bulunmayan iki tane kategorinin, pandemiden sonra zorunlu alışveriş kategorisi gibi davrandığını izledik. Bunlardan biri restoran diğeri ise seyahat” dedi.

Türkiye’de restoran harcamaları 19 kat arttı

Burcu Civelek, “Dünyada görünen trend, restoran harcamalarının bütün kategorilerden hızlı büyüdüğü yönünde. Türkiye’ye baktığımızda da, pandemi sonrasında enflasyon etkisiyle de beraber kredi kartı harcamalarının 14 kat artığını; restoran harcamalarının ise 19 kat yükseldiğini gözlemledik” dedi.

Diğer dikkat çekici kategorinin seyahat olduğunu söyleyen Civelek, “Bütün dünyada, seyahatte sezonsallığın azaldığını gözlemliyoruz. Yapılan çalışmalar, ortalama seyahat süresinin de uzadığını gösteriyor ve aile bütçesinden daha fazla pay alıyor” şeklinde ifade etti.

Wings müşterilerine ‘ayrıcalık’ ekosistemi

Civelek, "Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde Wings’i 3 yıl önce yeniledik. Wings sahipleri için, ayrıcalıklar ekosistemi yarattık ve bunu seyahat, restoran, bankacılık ve günlük yaşam olmak üzere dört temel alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Wings sahipleri kendilerine özel ayrıcalıklar ve indirimlerden yararlanırken; bankacılık işlemlerinde indirim, muafiyet ve bankacılık ürünlerinden ekstra mil puan kazanma fırsatı elde ediyor" dedi.

1 yılda 1,5 milyar TL değerinde fayda

Burcu Civelek, “Son 3 yılda Wings ile seyahat eden müşteri sayımız iki katına ulaşırken, seyahat kategorisindeki toplam işlem adedi üç katına yükseldi. Wings kartını yurt dışında kullanan müşteri sayımız 2,5 kat, yurt dışı işlem adedi ise dört kat arttı. Wings sahipleri, sadece son bir yıllık dönemde yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve toplam 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti. Kazandıkları mil puanlarla ise, geçen yıl 50 binden fazla uçak bileti satın aldı” dedi.