Winklevoss yatırımı ve güçlü büyüme raporu Gemini Space Station hisselerini uçurdu

Gemini Space Station, 2026 yılı birinci çeyrek mali raporunda toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artırarak 50,3 milyon dolara çıkardı. Şirketin açıkladığı bu güçlü finansal performans, 50,27 milyon dolarlık konsensüs beklentilerini geride bıraktı. Şirket net zarar açıklamaya devam etse de hisse başına net zarar geçen yılki seviyelerden 0,93 dolara gerileyerek analistlerin 1,05 dolarlık zarar tahmininden çok daha iyi bir tablo ortaya koydu.

Finansal başarının yanı sıra şirketin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss’un yönetimindeki Winklevoss Capital Fund, kuruma olan güvenini tazeleyerek 100 milyon dolarlık yeni bir sermaye yatırımı yaptı. Gemini Space Station likiditesini doğrudan güçlendiren bu özel yerleştirme işlemi, hisse başına 14 dolardan fiyatlandırıldı ve ödemesi doğrudan Bitcoin olarak gerçekleştirildi. Bu hamle, kurumsal tarafta büyük bir güven oyu olarak nitelendirildi ve yatırımcı iştahını kabarttı.

Alternatif gelir kalemlerinde rekor büyüme

Şirketin geleneksel spot kripto borsası komisyonlarına olan bağımlılığını azaltma stratejisi de meyvelerini vermeye başladı. Yeni üye kazanımlarıyla birlikte Gemini Space Station kredi kartı gelirleri yüzde 300 büyüyerek 14,7 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte aralık ayında devreye alınan Gemini Predictions birimi platformda 100 milyon kontrat hacmini aşarak nisan ayında aylık bazda yüzde 78 büyüme yakaladı.

Yeni türev lisansı geleceğe yön veriyor

Yükselişi tetikleyen en önemli stratejik gelişme ise şirketin CFTC'den aldığı Türev Takas Kuruluşu lisansı oldu. Bu lisans sayesinde Gemini Space Station, ABD'li müşterilerine kendi bünyesinde kripto vadeli işlemleri ve opsiyonları sunmaya başlayarak yeni bir büyüme evresine adım attı. Tüm bu gelişmelerin ardından hisse senedi gün içi işlemlerde yüzde 22'yi aşan bir primle işlem görerek yatırımcıların büyüme odaklı yeni yol haritasını onayladığını gösterdi.

Teknik analizde önemli eşikler aşıldı

Hissede yaşanan bu sert yükseliş hareketinin ardından teknik göstergeler en yakın güçlü direnç seviyesinin 16,20 dolar bandında olduğunu gösteriyor. Alımların bu ivmeyle devam etmesi ve bu direncin hacimli kırılması durumunda ise bir sonraki hedef 18,50 dolar psikolojik eşiği olacaktır. Olası kar satışlarında ise ilk güçlü destek noktası 14,00 dolar seviyesinde yer alıyor. Winklevoss kardeşlerin özel yerleştirme fiyatı olan bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise ana destek olarak 12,40 dolar bölgesi takip edilecektir.