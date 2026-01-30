Wizz Air, ABD uçuşlarını özel etkinliklere göre planlıyor

Wizz Air, Birleşik Krallık ile ABD arasında gündeme gelen transatlantik uçuşların kalıcı bir hat anlamına gelmediğini vurguladı. Bu seferlerin, yalnızca sınırlı dönemlerde oluşan fırsatlar kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

CEO Jozsef Varadi, ABD uçuşlarının 2026 FIFA Dünya Kupası gibi büyük etkinliklere yönelik planlandığını söyledi. Varadi, söz konusu seferlerin sürekli bir operasyon olmadığını, “ad hoc” yani duruma özel nitelik taşıdığını ifade etti.

Uzun menzilde temkinli strateji

Şirket, uzun menzilli hatlarda düzenli uçuş yapmanın düşük maliyetli havayolları için yüksek risk içerdiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle kapasitenin, talebin yoğunlaştığı kısa süreli dönemlerde kullanılmasının daha rasyonel olduğu belirtiliyor.

Wizz Air, son dönemde bazı Orta Doğu hatlarını kapatarak uçuş ağında yeniden yapılandırmaya gitti. Yeni stratejinin, daha kontrollü ve öngörülebilir bir kapasite planlamasına dayandığı ifade ediliyor.

ABD uçuşlarına yönelik bu yaklaşımın, küresel havacılık sektöründe artan maliyetler ve belirsizlikler doğrultusunda şekillendiği değerlendiriliyor. Yakıt fiyatları, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve jeopolitik gelişmeler, uzun menzilli planları sınırlayan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.