Wizz Air, Ankara-Abu Dabi arası direkt uçuşlara başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Wizz Air’in Abu Dabi’den düzenlediği ilk uçuş su takıyla karşılandı. Airbus A321 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk uçuşla toplam 219 yolcu Ankara’ya geldi. Wizz Air salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün Ankara-Abu Dabi arası karşılıklı tarifeli uçuş gerçekleştirecek.

Bu yeni hatla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışında 19 ülkede 29, yurtiçinde 40 destinasyona direkt uçuş bulunuyor. 16 havayoluna hizmet veren Esenboğa Havalimanı, 2022’de 8 milyon 644 bin yolcu ağırladı.

“2023’e hızlı bir başlangıç yaptık”

Konuya ilişkin açıklama yapan TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, “Ankara Esenboğa Havalimanı, pandeminin etkilerini hızlıca geride bırakıyor. 2022 yılında 8,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdik. Başkentimiz Ankara’dan dünyanın dört bir yanına direkt uçuşları artırmak üzere paydaşlarımızla birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. 2023’e hızlı bir başlangıç yaptık. Wizz Air Abu Dhabi’nin Türkiye’deki ilk tarifeli hattı olan Abu Dabi-Ankara’nın ilk uçuşunu karşılamaktan ve yolcularımıza yeni bir noktaya direkt uçuş konforu sunmaktan mutluyuz. Wizz Air ile yeni hatların devamını diliyoruz.” dedi.



Wizz Air Abu Dhabi Genel Müdürü Michael Berlouis ise şunları kaydetti: “Yeni yılı Wizz Air Abu Dhabi için önemli bir büyüme bölgesi olarak gördüğümüz Avrupa'dan yeni bir destinasyonu, Ankara’yı uçuş ağımıza katarak karşıladık. Türkiye herkesin mutlaka görmesi gereken zengin bir tarihe sahip. 2023’te büyümeye ve herkes için uygun seyahat seçenekleri sunmaya devam edeceğiz. Yolcularımızı yeni ve daha sürdürülebilir uçaklarımızla sevdiklerine kavuşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”