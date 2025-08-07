Wordle Türkçe istatistikleri belli oldu: En çok hangi saatlerde oynanıyor?

Wordle, Bundle Games’e geldiğinden bu yana tam 62.000 kişi ona resmen “kafayı taktı” denilebilir. Binlerce insan, günün farklı saatlerinde, işe güce kısa bir mola vermek istediklerinde aynı kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bugün itibarıyla toplam 1.052.400 oyun oynanmış durumda.

İlginç olan şu ki, bu oyunun bir altın saati var: 00.00 - 01.00 arası. Gecenin en sessiz anlarında, telefon ekranlarında harfler yankılanıyor. Kimileri Instagram’da gezinmeyi bırakıyor, kimileri Netflix’i durduruyor; çünkü Wordle’ın o günkü yeni kelimesi çıkmış oluyor. Artık bu bir alışkanlık, hatta küçük bir gece ritüeli hâline gelmiş durumda.

Oyunun doğası gereği herkes kazanamıyor, ama kazanma oranı hiç de fena değil. Oyuncuların %67’si kelimeyi bulmayı başarıyor. Yani 3 kişiden 2’si hedefe ulaşıyor.

Ortalama olarak bir kelimeyi çözmek 2 dakika 54 saniye sürüyor. Tahmin sayısıysa 3,84. Yani çoğu kişi henüz beşinci denemeye bile kalmadan kelimeyi yakalıyor.

Geçtiğimiz 30 günün en çetin ceviz kelimesi ise “Vıcık” oldu. Oyuncuların tahmin süresi o gün %63 oranında uzadı. Kelimeyi bilenler ortalama 4,6 denemede sonuca ulaşabildi. Kulağa basit gibi gelen bu kelime, bir anda herkesin sınavı hâline geldi.

Ama Wordle sadece zorlayan anlardan ibaret değil. 1.863 kişi bugüne kadar kelimeyi ilk tahminde bildi. Belki sezgi, belki de rastlantı… Ama bu turnayı gözünden vuran oyuncular kesinlikle alkışı hak ediyorlar. Diğer yandan, bir Urfalı oyuncunun tek bir kelimeyi bulmak için tam 19 saat 17 dakika 32 saniye harcadığı da kayıtlara geçti.

Peki en çok kimler oynuyor bu oyunu? Harita bize şöyle söylüyor: İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun, Eskişehir ve Adana, Wordle tutkusunu en çok yaşayan şehirler arasında.

Wordle artık sadece bir oyun değil, küçük bir meydan okuma. Günlük hayatın karmaşasında 5 harfli bir mola. Sen de bu kelime yolculuğuna henüz başlamadıysan, belki de bugünkü kelime seni bekliyordur.