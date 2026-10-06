Worldcard 35 yılda 40 milyar işleme ulaştı

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World, 35 yılda 35 milyon kişiye ulaştı. Temelleri Yapı Kredi’nin 1988’de Türkiye’yi ilk kredili kredi kartıyla tanıştırmasına dayanan World, 1991’de Worldcard’ı kullanıma sundu. Yapı Kredi kartlarıyla bugün dakikada ortalama 6 bin 500 işlem gerçekleşirken, müşterilerin 35 yılda kazandığı puanların bugünkü değeri 100 milyar TL’yi aştı. The Nilson Report’a göre Yapı Kredi, Worldcard ile 2025 kredi kartı alışveriş hacminde Avrupa’da beşinci sırada yer aldı.

"World ekosisteminde 60 milyon karta ulaştık"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, World’ün 35 yıllık yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. World’ün doğuşunun tek bir kartın hikâyesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Ülgen, bu yolculuğun arkasında Yapı Kredi’nin müşterilerin hayatını kolaylaştıracak yeni ürün ve hizmetler geliştirme yaklaşımının bulunduğunu ifade etti.

Ülgen, 1991’de Worldcard ile birlikte ilk elektronik POS terminalini hayata geçirdiklerini belirterek, o günden bu yana müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyerek alışverişi daha kolay ve faydalı hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bugün World ekosisteminde lisans bankalarıyla birlikte 60 milyon kart ve 1,5 milyon üye işyeri bulunduğunu aktaran Ülgen, 35 yılda toplam 35 milyon kişinin Worldcard ile tanıştığını ve kartlarla yaklaşık 40 milyar işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ülgen, bu rakamların asıl değerinin insanların günlük hayatına ne kadar çok dokunduklarını göstermesi olduğunu belirterek, söz konusu büyüklüğün daha iyisini yapma sorumluluğu ve daha fazlasına cesaret etme gücü verdiğini ifade etti.

"World’ün 35 yıllık yolculuğunda temel amacımız değişmedi"

Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın, World’ün 35 yıllık marka yolculuğunu değerlendirerek dijital ödeme çözümleri ve yapay zekâ alanındaki hedeflerini anlattı.

World’ün bugüne kadar en fazla kişiye ulaşan kart programı olduğunu belirten Akalın, 35 yılda kartın kullanım şekli, ödeme kanalları ve müşteri beklentilerinin değiştiğini ancak temel amaçlarının müşterilere ödeme anında güvenlik, kolaylık ve somut fayda sağlamak olduğunu söyledi.

World’ün yıllar içinde oluşturduğu güvenin Vadaa ile daha sıcak ve tanıdık bir yüze kavuştuğunu ifade eden Akalın, 35. yılda Vadaa’nın özünü koruyarak görünümünü ve tarzını yenilediklerini belirtti.

"QR ve NFC ile işlem sayısının 230 milyonu aşmasını bekliyoruz"

Dijital ödeme çözümlerini World Pay çatısı altında topladıklarını aktaran Akalın, müşterilerin mağazalarda karekod veya NFC teknolojisiyle fiziksel karta ihtiyaç duymadan ödeme yapabildiğini söyledi. World Pay entegrasyonu bulunan üye iş yerlerinin uygulamalarında ve e-ticaret sitelerinde de kart bilgileri girilmeden ödeme yapılabildiğini kaydetti.

Akalın, QR ve NFC ile yapılan işlem adedinin 2021’de 1 milyon olduğunu belirterek, bu sayının 2026 yıl sonu itibarıyla 230 milyonu aşmasını beklediklerini ifade etti.

World Mobil ile alışveriş öncesi, alışveriş anı ve sonrasındaki deneyimi tek platformda birleştirdiklerini belirten Akalın, müşterilerin kampanyalara katılabildiğini, kazanımlarını takip edebildiğini ve kart harcamalarıyla ilgili işlemlerini yönetebildiğini söyledi.

"Yapay zekâ destekli dijital asistanlar geliştirmeyi hedefliyoruz"

Müşteri ihtiyacını daha iyi öngören veri modelleriyle desteklenen dijital asistanlar geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Akalın, yapay zekâyı süreçlerin optimizasyonu, operasyonel yükün azaltılması ve dolandırıcılığa karşı güvenlik alanlarında uzun süredir kullandıklarını belirtti.

Akalın, gelecekte müşterilerin bütçe ve tercihlerini belirlemesinin ardından sistemin uygun seçenekleri karşılaştırmasını ve kampanya avantajlarını dikkate alarak anlaşılır öneriler sunmasını amaçladıklarını söyledi. Teknolojinin seçenekler arasındaki yükü azaltması ve ödemeyi sürtünmesiz tamamlaması gerektiğini belirten Akalın, güvenlik standartlarını daha da yükselterek ilerlemenin temel ilkeleri olduğunu kaydetti.