Worldline, piyasaya sunduğu yeni Android YazarkasaPOS ile ürün portföyünü genişletiyor

Worldline, mevcut güvenli ödeme çözümlerine ek olarak Pax A910SF cihazını Türk pazarına sunuyor. En son Android teknolojisi ile geliştirilen bu cihaz işletmelerin operasyonlarını daha verimli hale getirmelerini ve müşteri etkileşimini artırmalarını sağlıyor. Pax A910SF modeli, mobil Android platformu, 5.5 inç dokunmatik ekranı ve isteğe bağlı Ethernet destekli iletişim ünitesi ile öne çıkıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan onaylı

Worldline Türkiye ve Pax'ın Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen Pax A910SF YazarkasaPOS, 24 Şubat 2025 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan onay aldı. Worldline ayrıca, Türk pazarındaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Pax Android EFTPOS cihazlarının, 507 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne uygun olmasını sağlıyor. Pax A910SF'nin yazılım esnekliği ve çeşitliliği, Worldline Yazarkasa lisansıyla birlikte bu yenilikçi terminali; restoranlardan perakende zincirlerine, eczanelere kadar birçok sektörün ihtiyaçlarına yönelik ideal bir çözüm haline getiriyor. Böylece işletmelerin, düzenlemelere ve en yüksek güvenlik standartlarına tamamen uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlıyor.

Worldline Türkiye Genel Müdürü Gökşin Öney Yılmaz, "Sektördeki tecrübemizle müşterilerimize sunduğumuz güvenilir çözümler sayesinde operasyonel verimliliği artırıyoruz. Pax ile olan iş birliğimiz de pazardaki konumumuzu güçlendirmeye katkı sağlıyor. Şu anda 300 bin iş yerinde 500 bin yazar kasa ile operasyonel verimliliği artıran hizmetler sunuyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte işyerleri EFTPOS cihazlarını entegrasyon olmadan kullanamayacak. Worldline olarak entegrasyon konusundaki liderliğimizi Pax A910SF Android yazarkasaPOS ile de sürdüreceğiz." dedi.

Pax Türkiye CEO'su Soner Çaşur ise "Worldline ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’deki ödeme çözümleri ekosistemine büyük katkı sağlayacak. Android tabanlı yenilikçi çözümlerimizle işletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirirken, aynı zamanda güvenli ve hızlı ödeme teknolojileri sunma konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bu iş birliği Türkiye pazarında ileri teknoloji çözümleri sunmamıza olanak tanıyacak.” ifadelerini kullandı.