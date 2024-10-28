Wyndham’ın Ankara’daki ilk Trademark Collection oteli açıldı

Yeni inşa edilen ve zarif tasarımıyla öne çıkan Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham, başkentin kalbinde çok amaçlı yaşam alanları sunuyor. Wyndham'ın ilk kez 2017 hayata geçirdiği Trademark Collection by Wyndham, konaklama sektörünün “soft brand” segmentinde dünyanın en hızlı büyüyen markaları arasında yer alıyor.

Boreas Hotel, Trademark Collection’ın yakın zamanda İstanbul ve İzmir’de açılan otellerin yanı sıra New York, Berlin, Milano, Doha ve Atina gibi dünyanın en gözde şehirlerindeki 270’ten fazla oteli de kapsayan global portföyüne katılıyor. Wyndham bu açılışla 11 markası altında yaklaşık 120 otelinin bulunduğu Türkiye’de tesis sayısı bazında en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu da güçlendiriyor. Mülkiyeti Boreas Gayrimenkul’e ait olan ve yine aynı şirket tarafından işletilen 51 odalı otel, Çankaya’nın merkezi bir noktasında yer alıyor ve Ankara’nın iş ve alışveriş merkezlerine, tarihi yerlerine ve büyükelçiliklere kolay erişim imkanı sunuyor. “Tradermark markamız, portföyündeki her bir otelin kendine özgü özelliklerini ve cazibesini öne çıkarıyor.

"Ankara'daki misafirlerimize yüksek kalitede hizmet sunacağız"

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazar Yönetici Direktörü Panos Loupasis, “Wyndham’ın konaklama sektöründeki eşsiz itibarı ve dünya çapındaki uzmanlığından yola çıkarak kendileriyle bu ortaklığa imza attık. Trademark markası bir yandan Boreas Hotel’in kendine özgü cazibesi ve karakterini muhafaza ederken, aynı zamanda markanın yaygın ağı, kaynakları ve destek hizmetlerinden yararlanmamıza olanak tanıyor. Otellerin bağımsız ruhlarına değer veren bir dünya markasından destek aldığımız bu iş birliği sayesinde, Ankara’daki misafirlerimize yüksek kaliteye sahip bir butik deneyim sunabileceğiz” dedi.

"Şehrin doğal dokusuyla güçlü bağ kuran bir otel inşa edildi"

Boreas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önel ise, "Tasarımında hayata geçirdiği lüks projelerle tanınan mimarlık ofisi Artmim’in imzası bulunan otelde, taş ve ahşap gibi doğal malzemelerle iç mekanları gün ışığıyla dolduran geniş cam yüzeyler bir arada kullanıldı. Bu malzeme seçimi sayesinde dingin ve şık bir ortam yaratılırken, aynı zamanda misafirlerin Ankara’nın doğal dokusuyla güçlü bir bağ kurması sağlanıyor. Geniş lobi alanı misafirlere davetkar ve sıcak bir karşılama sunarken, lobiye entegre olan kış bahçesinde çeşitli aktiviteler için kullanılabilen, aydınlık ve çok amaçlı bir alan oluşturuldu. İç ve dış mekanlar arasında kesintisiz geçişler sağlayan tasarım özellikleriyle, misafirlere şehrin merkezinde sakin bir ortamda dinlenme olanağı sunuluyor. Otelin bistro restoranında ise esneklik öne çıkıyor ve hem günlük öğünlere hem de iş toplantılarına adapte edilebilen bir oturma düzenine yer verilerek tatil ve iş amaçlı seyahat edenlerin ihtiyaçları birlikte karşılanıyor. Boreas Hotel, göz alıcı tasarımının yanı sıra Ankara’nın kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir konum da sunuyor. Misafirler, şehirdeki müzeler, alışveriş mekanları ve Ankara Kalesi gibi tarihi yerlere kolayca ulaşabiliyor ve otelin butik konforlarıyla keşif imkanlarından bir arada yararlanmış oluyor" diye konuştu.