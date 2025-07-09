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X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti

X CEO’su Linda Yaccarino, iki yıllık görev süresinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti
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X CEO’su Linda Yaccarino, sosyal medya platformunu iki yıl yönettikten sonra Çarşamba günü istifasını duyurdu.

Yaccarino, X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı duyuruda Elon Musk’a "ifade özgürlüğünü koruma, şirketi toparlamak ve X’i Her Şey Uygulaması’na dönüştürme" sorumluluğunu kendisine emanet ettiği için minnettarlığını ifade etti.

Yaccarino, görev süresi boyunca elde edilen başarıları vurguladı. Bunlar arasında "tarihi bir iş dönüşümü" olarak nitelendirdiği gelişmeler, özellikle çocuklar için kullanıcı güvenliğine öncelik verme ve reklamverenlerin güvenini yeniden kazanma yer alıyor.

Ayrıca, kendi liderliği döneminde hayata geçirilen Topluluk Notları ve yakında gelecek X Money özelliği gibi çeşitli platform yeniliklerinden bahsetti.

Yaccarino, X’in @xai ile "yeni bir bölüme" gireceğini belirtti. Ancak bu geçiş veya şirketin gelecekteki yönü hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Görevi bırakan CEO, X’i "tüm sesler için dijital bir meydan ve dünyanın en güçlü kültür sinyali" olarak tanımladı. Ayrıca platformun gelecekteki başarısına olan güvenini dile getirdi.

Yaccarino, duyurusunda gelecek planlarını açıklamadı. Sadece platformda aktif olmaya devam edeceğini belirtti.

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