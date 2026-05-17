X Eroğlu Holding, “Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirketler” listesinde yer aldı

X Eroğlu Holding, “Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirketler” araştırmasında dikkat çeken sonuçlardan birine ulaştı. Holding, “Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Holding” kategorisinde yer alarak, kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalarının ve kapsayıcı kurum kültürünün güçlü bir yansımasını ortaya koydu.

Kadın yönetici oranı yüzde 57’nin üzerinde

Toplam 10 bin 494 kişilik istihdama sahip olan X Eroğlu Holding bünyesinde 5 bin 738 kadın çalışan yer alıyor.

Bu da holding genelinde kadın çalışan oranının yüzde 54,7 seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Kadınların yalnızca toplam istihdam içindeki payı değil, yönetim kademelerindeki temsiliyeti de dikkat çekiyor; kadın yönetici oranı yüzde 57,8 olarak öne çıkarken, kurum içi kariyer gelişiminde de benzer bir tablo görülüyor.

İç terfilerde kadın çalışan oranının da yüzde 54,7 seviyesinde olması, holdingin fırsat eşitliğini yalnızca işe alım süreçlerinde değil, kariyer ilerleme ve liderlik pozisyonlarına erişimde de sürdürülebilir biçimde desteklediğini ortaya koyuyor.

“Sürdürülebilir büyümemizi besleyen stratejik bir öncelik”

Konuya ilişkin konuşan X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu şöyle konuştu:

"Kadınların iş gücüne katılımını yalnızca bir farkındalık alanı olarak değil, kurum genelinde sahiplenilmiş, ölçülebilir hedeflerle yönetilen ve sürdürülebilir büyümemizi besleyen stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz.

Yüzde 54,7 kadın istihdamı oranına ulaşmamız, fırsat eşitliğini iş yapış biçimlerimizin merkezine yerleştiren bu yaklaşımın somut bir çıktısını gösteriyor.

X Eroğlu Holding olarak kapsayıcı, adil ve yetkinlik temelli bir organizasyon yapısını güçlendirirken; kadınların tüm kademelerde özellikle karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesini stratejik ajandamızın ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın istihdamını artıracak entegre uygulamalarımızla hem sektörümüze hem de toplumsal kalkınmaya kalıcı katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Araştırma, 2025 verileri temel alınarak beş ana başlıkta toplandı

“Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirketler” araştırması, şirketleri belirli kriterlere göre sıralarken aynı zamanda bu alandaki iyi uygulamaları tanımlamayı hedefliyor. Bununla beraber listede yer alan şirketlerin sırası ne olursa olsun, kullanılan göstergeler “kurumsal performans” açısından fırsat eşitliğinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma, 2025 verileri temel alınarak beş ana başlıkta toplandı: Kadın çalışan sayısı, kadın çalışan oranı, kadın yönetici oranı, yönetim kurulundaki kadın oranı ve yeni işe alınanlar içinde kadın oranı.

STEM alanlarındaki kadın temsili ile iç terfilerdeki kadın oranına ilişkin karşılaştırılabilir veri ise henüz yeterli olmadığı için bu başlıklar değerlendirmeye dahil edilmedi.

Çalışma kapsamında şirketler ölçeklerine göre (holdingler, 10 bin üzeri, 1-10 bin arası ve bin altı çalışanlı) gruplandırıldı.

Her grup içinde şirketler, belirlenen beş veri setine göre kendi kategorilerinde büyükten küçüğe doğru sıralandı ve 100 puan üzerinden değerlendirildi.

Ayrıca her kriter için belirlenen ağırlıklar dikkate alınarak toplam puan hesaplandı ve şirketlerin listede yer alacakları sıralama bu ağırlıklı puanlara göre belirlendi.