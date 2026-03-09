X Eroğlu Holding’ten 8 Mart’ta “Değer Üreten X Kadınları” projesi

X Eroğlu Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Değer Üreten X Kadınları” projesini hayata geçirdi. Kadınların özdeğer yolculuğunu görünür kılmayı ve değer üretme kültürünü kurumsal yapıdan topluma taşımayı hedefleyen proje kapsamında, kadın çalışanlara “En önemli değeriniz nedir?” ve “En değerli hissettiğiniz an nedir?” soruları yöneltildi.

“En önemli değeriniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlar; saygı, merhamet, sadakat, anlam yaratmak, üretmek, özsaygı, cesaret, samimiyet ve iyilik gibi kavramlarda buluştu. “En değerli hissettiğiniz an nedir?” sorusuna ise kadınlar, hayatın farklı kimliklerinden cevaplar verdi. Kendi ayakları üzerinde durup ilk maaşını kazandığı gün, kariyerindeki ilk adım, iş hayatında bir krizi başarıyla yönettiği kritik süreç, deprem bölgesinde bir ailenin hediye ettiği patikle hissedilen dayanışma duygusu, bir öğretmenin verdiği destek, ürettiği işin karşılık bulduğu ya da bir kişinin gelişimine katkı sağladığı anlar; kadınların kendilerini en değerli hissettikleri anlar olarak öne çıktı.

Özdeğer Yolculuğu Dijital Platforma Taşındı

Proje kapsamında, kadın çalışma arkadaşlarının ilham veren hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla xkadinlari.com web sitesi hayata geçirildi. Platform, şu an grubun kadın çalışanlarına açık olsa da kadınların kendilerini en değerli hissettikleri anları paylaşabilecekleri bir dijital buluşma noktası olarak tasarlandı xkadinlari.com internet sitesinde katılımcılara tek bir soru yöneltiliyor: “Kendinizi en değerli hissettiğiniz an / hikâye nedir?”

Bir başarı anı, sessizce üstesinden gelinen bir mücadele ya da kimsenin bilmediği ama kişiyi var eden bir deneyim… Katılımcılar, hikâyelerini ve o ana ait bir fotoğrafı platform üzerinden paylaşabiliyor. Gönderilen içerikler yalnızca seçici kurul tarafından görüntüleniyor ve bağımsız bir editoryal ekip tarafından değerlendirme yapılıyor. Değerlendirme sonucunda en ilham veren üç hikâye yayına alınacak ve sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek. Bu yönüyle proje bir yarışmanın ötesine geçerek, kadınların deneyimlerini kolektif bir hafızaya dönüştürmeyi ve dayanışma duygusunu büyütmeyi amaçlıyor.

Araştırmadan İlham Alan Çıkış Noktası

Projeyle ilgili konuşan X Eroğlu Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Memnune Akdeniz, çıkış noktalarının 48 ülkede gerçekleştirilen “Age and Gender Differences in Self-Esteem—A Cross-Cultural Window” araştırması olduğunu belirtti. Araştırmada kadınlara “Kendinizi en değerli hissettiğiniz an nedir?” sorusunun yöneltildiğini aktaran Akdeniz, 18 yaş altı kız çocuklarının bu soruya 3–7 saniyede yanıt verirken, 25 yaş üstü kadınların 60–90 saniye düşünerek cevap vermesinin dikkat çekici bir veri olduğunu ifade etti. Bu farkın, kadınların özdeğer algısında zaman içinde yaşadığı değişime işaret ettiğini vurguladı.

Şirket olarak “Değer Verdiğiniz Her Şey” mottosuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Akdeniz, “Araştırmanın ortaya koyduğu bu veri, bizi kadınların kendilerini değerli hissettikleri anları görünür kılmaya ve bu farkındalığı kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmeye yöneltti. Projenin ilk fazında yönetimden sahaya kadar tüm birimlerimizdeki kadın çalışanlarımızla bir araya geldik” dedi.

Kadın Çalışan Oranı Bir İstatistikten Fazlası

Projenin ilk fazına destek veren X Eroğlu Holding Sosyal Yardım Komisyon Başkanı Mücella Eroğlu ise Holding bünyesindeki kadın çalışan oranının yüzde 54,7 olduğunu belirtti. Eroğlu, “Kadınların iş hayatındaki varlığını yalnızca bir istatistik olarak değil, kurumumuzun üretim gücünün ve dönüşüm kapasitesinin temel unsuru olarak görüyoruz. Bu oran, eşitlikçi ve kapsayıcı yaklaşımımızın somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Değer Üretenlerden Kalıcı Sosyal Etki Hamlesi

“Değer Üretenler” çatısı altında ilerleyecek proje; kadınlardan çocuklara, gençlerden girişimcilere kadar farklı ekosistemlere dokunarak büyümeye devam edecek. X Eroğlu Holding, bu girişimi yalnızca 8 Mart’a özel bir farkındalık çalışması olarak değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sosyal etki platformu olarak konumlandırıyor.

İlerleyen günlerde xkadinlari.com internet sitesi üzerinden paylaşılan her hikâye, başka bir kadına cesaret olmayı ve değer üretme kültürünü daha geniş bir toplumsal zemine taşımayı hedefliyor.