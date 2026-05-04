Xiaomi elektrikli araç teslimatlarında rekor kırdı: Hisseler uçuşa geçti

Akıllı telefon dünyasının dev ismi Xiaomi’nin otomotiv sektöründeki agresif büyümesini nisan ayı verileriyle bir kez daha tescilledik. Şirketin paylaştığı resmi rakamlara baktığımızda, nisan ayında gerçekleştirilen elektrikli araç teslimatlarının 30 bin adedi aşarak beklentilerin üzerine çıktığını görüyoruz. Mart ayındaki 20 binlik seviyenin bir ay içinde böylesine keskin bir artış göstermesi, markanın üretim kapasitesini ne kadar hızlı ölçeklendirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu rekor teslimat tablosu, doğal olarak piyasalarda büyük bir yankı uyandırdı ve Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisselerinde yukarı yönlü sert hareketlenmeleri beraberinde getirdi. Şirketin sadece bir cihaz üreticisi olmaktan çıkıp otomotiv pazarında da ana oyunculardan biri haline geldiğini artık çok daha net görüyoruz. Özellikle Tesla ve yerel rakiplerin yoğun rekabet içerisinde olduğu Çin pazarında, Xiaomi’nin yakaladığı bu ivme piyasa değerine de doğrudan pozitif yansıdı.

Üretim kapasitesi ve gelecek hedefleri

Başarının arkasındaki temel faktör, üretim bandındaki verimlilik artışı olarak öne çıkıyor. 2026 yılının ilk dört ayında toplamda 109 bin adede yakın elektrikli araç teslim eden şirket, yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etme yolunda. Amiral gemisi modeli SU7’ye olan talebin hâlâ çok yüksek olması, önümüzdeki aylarda da benzer büyüme oranlarıyla karşılaşacağımızın sinyallerini veriyor.

Hisse senetlerindeki bu yükseliş trendinin kalıcılığını ise şirketin kâr marjlarını nasıl yöneteceği belirleyecek. Teknoloji odaklı elektrikli araç stratejisiyle maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Xiaomi, yazılım ekosistemini araçlarına entegre ederek rakiplerinden ayrışmayı sürdürüyor. Teslimat sayılarındaki bu istikrar devam ederse, Xiaomi’nin global elektrikli araç pazarında kalıcı bir hakimiyet kurduğunu göreceğiz.