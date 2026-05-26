Xiaomi'nin ilk çeyrek net kârı piyasa beklentisinin altında kaldı

Xiaomi'nin 2026 ilk çeyrek net kârı 4,72 milyar yuan ile piyasa beklentisi olan 5,25 milyar yuanın altında kaldı.

Şirketin geliri aynı dönemde 99,14 milyar yuan olarak gerçekleşirken, 98,9 milyar yuan seviyesindeki beklentiyi hafif aştı.

Faaliyet kârı 5,31 milyar yuan ile 5,8 milyar yuanlık tahminin altında kalırken, sermaye harcamaları 3,27 milyar yuan ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Düzeltilmiş net kâr 6,07 milyar yuan ile 5,85 milyar yuanlık beklentiyi aşarken, giderler 8,95 milyar yuan seviyesinde gerçekleşerek tahmin edilen 8,65 milyar yuanın üzerine çıktı.