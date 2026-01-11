X'ten büyük müzik şirketlerine dava

Sosyal medya platformu X, yayıncıların rekabeti engellemek amacıyla birlikte hareket ettiğini ve X’i yüksek bedelli lisans anlaşmalarına zorladığını öne sürdü.

Teksas’taki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yayıncıların federal rekabet yasalarını ihlal ederek X ile bireysel lisans görüşmeleri yapmayı reddettiği iddia edildi.

Dilekçede, “X, herhangi bir bireysel müzik yayıncısından rekabetçi koşullarda ABD müzik besteleri lisansı alma imkanından mahrum bırakıldı” ifadesi yer aldı.

Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği ile Sony Music, Universal Music ve Warner Chappell davaya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermezken, X de konuyla ilgili ek açıklama yapmadı.

"Yüzde 90'lık pazar gücü" iddiası

X’in iddiasına göre ABD’de telif hakkıyla korunan müziklerin yüzde 90’ından fazlasını temsil eden yayıncılar, Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği çatısı altında birleşerek platforma karşı ortak bir tutum sergiledi.

Şirket, bu yayıncıların X’e baskı yapmak amacıyla her hafta binlerce gönderiyi hedef alan telif kaldırma talepleri gönderdiğini savundu.

Dava dilekçesinde, yüksek profilli hesaplardan paylaşılan içeriklerin dahi bu taleplerden etkilendiği ve bunun X’i sektör genelinde belirlenen lisans koşullarını kabul etmeye zorlamayı amaçladığı belirtildi.

Kullanıcı kaybı ve gelir etkisi

X, telif talepleri nedeniyle bugüne kadar binlerce paylaşımı kaldırdığını ve 50 binden fazla hesabı askıya aldığını açıkladı.

Şirket, bu sürecin kullanıcı tabanına zarar verdiğini ve reklam gelirlerinde kayba yol açtığını öne sürerek mahkemeden müzik lisanslamasında rekabetçi koşulların yeniden tesis edilmesini ve uğradığı gelir kaybının tazmin edilmesini talep etti.

Önceki davalar

2024 yılında X, 2023’te Sony ve Universal’ın da aralarında bulunduğu 17 müzik yayıncısının açtığı ve yaklaşık bin 700 şarkının izinsiz paylaşımına izin verildiği iddiasını içeren davanın büyük bölümünün düşürülmesini sağlamıştı. Söz konusu davada yayıncılar, 250 milyon doların üzerinde tazminat talep etmişti.

X, son davada, kendisine daha önce dava açan bazı yayıncıların bireysel şartlar üzerinden uzlaşmaya daha açık davrandığını da savundu.