Yabancı firmalar Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) üyelerinin satış adetlerinin yer aldığı İMDER Online veri sistemine göre, 2024 yılında yurt içinde yaklaşık 14 bin 767 adet iş makinası satıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir artış olan 2023 yılında ise bu rakam 14 bin 729 adetti. Türkiye pazarı ekonomik koşullara rağmen istikrarını korudu. 2023 yılında inşaat ve madencilik makineleri grubu, tüm makine grupları arasında ihracatta en çok tercih edilen üçüncü grup oldu. Bu dönemde sektörün ihracatının 2,25 milyar dolar olduğunu dile getiren İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, “2024 yılının Ocak-Eylül ayları arasında ise yaklaşık 1 milyar 652 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Sektörümüz, 2024 yılının Ocak-Eylül ayları arasında 1 milyar 898 milyon dolara ulaştı, böylece 2023 yılının aynı dönemindeki 1 milyar 890 milyon dolara kıyasla yüzde 1,93 oranında arttı” dedi.

Yiğit, Türkiye’de sektörün ticari hacminin artmasıyla yurt dışı ile yapılacak iş birliği ve yabancı iş insanlarının Türkiye’ye çekilmesinin iş dünyası için bir ivme kazandırılabileceğine değindi. Yiğit, “İMDER, İSDER, MAİB, MAKFED iş birliğiyle hazırlanan Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analiz Raporuna göre, pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaşan kiralama sektörünün gelecek 15 yıl için yüzde 50 büyüyerek, yaklaşık 180 ila 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Büyüyen iş makinası pazarı ve Avrupa Birliği (AB) ile teknolojik ve standartlar açısından tam entegrasyona ulaşan Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesindeki stratejik pazarlara yakınlığıyla bir üretim üssü olma hedefi doğrultusunda ilerlemekte. Bu doğrultuda, farklı coğrafyalardan Türkiye’ye gelerek yatırım fırsatlarını değerlendiren birçok büyük ölçekli firma olduğunu gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

“Yabancı fuarlara katılım sağlayarak Türk üreticilerine destek veriyoruz”

Sektör temsilcilerinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olarak yabancı yatırımcılar ve Türkiye arasındaki işbirliğini değerlendiren Yiğit, sözlerine şunları ekledi: “Yurt dışından bir yatırım talebi olduğunda, bunları doğrudan resmi kurumlara iletmeye çalışarak koordineli bir şekilde yol alıyoruz. Yurt dışında yer alan resmi kurum ve derneklerle olan güçlü işbirliklerimiz sayesinde fuarlara stantlı katılım sağlayarak Türk üreticilerine destek veriyoruz. Genç iş gücü potansiyeli, önemli pazarlara yakınlığı ve dünyanın en yüksek standartlarına sahip ülkeleriyle eş değer seviyede üretim yapabilme kapasitesine sahip olan ülkemize gelerek doğru ürün gruplarına yatırım yapmalarını ve imalat sanayisine katkıda bulunmalarını bekliyoruz.”

2025’te kademeli bir düşüş olabilir

2024 yılına ilişkin bir kısa değerlendirme yapan ve 2025 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Yiğit, 2024 yılını, 2023 yılına benzer satış rakamlarıyla tamamladıklarını vurguladı. Yiğit, “Dünya genelindeki jeopolitik belirsizlikler, ekonomik kırılganlık, faiz artışları ve sıkı para politikaları gibi etkenler nedeniyle 2025 yılında iş makinaları satışlarında kademeli bir düşüş öngörüyoruz. Bu durum, sektör açısından beklenen bir gelişme. Satışlarda gerçek ihtiyacın ötesine geçen konjonktürel bir büyüme yaşandığında, pazar daralması genellikle ani ve dramatik olabiliyor. Bu nedenle, satışların yumuşak bir geçişle normalleşmesi, sektörümüz için orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir gelişim sağlayacaktır” dedi.