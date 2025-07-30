Yahya Üstün, THY'nin İletişim Başkanı oldu

Türk Hava Yolları (THY), idari yapılanmaları çerçevesinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün'ün, THY İletişim Başkanı olduğunu duyurdu.

Basın Müşavirliği, İletişim Başkanlığı oldu

THY İcra Komitesi, mevcut Basın Müşavirliği'nin adını "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirme kararıını yürürlüğe soktu. Değişiklikle birlikte, Yahya Üstün THY'deki görevini, yeni unvanıyla "İletişim Başkanı" olarak devam ettirecek.

THY'de İnşaat ve Emlak Başkanlığı kurulacak

Türk Hava Yolları'nin açıklamasına göre, şirket bünyesinde yeni bir birim olarak "İnşaat ve Emlak Başkanlığı" da kurulacak.