  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Yalın Yazılım, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı
Takip Et

Yalın Yazılım, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı

Türkiye’nin önde gelen inovasyon merkezlerinden biri olan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Yalın Yazılım, geliştirdiği çözümlerle üretim alanındaki firmaların tüm operasyonel süreçlerini tek platformda yönetilebilir hale getiriyor.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalın Yazılım, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Yalın Yazılım, geliştirdiği yazılımlarla hammaddenin fabrikaya girişinden nihai ürünün oluşumuna kadar tüm sürecin eksiksiz şekilde takip edilebilmesini sağlıyor. Firmanın Proje Ekip Lideri Yasemin Ezgi Besen, sistemlerin sektör bağımsız olarak tasarlandığını ve farklı ölçeklerdeki firmalara kolayca entegre edilebildiğini söyledi. Besen, “Parametrik ve esnek yapıya sahip yazılımlarımız sayesinde firmalar yalnızca veri girmekle kalmıyor; kendi iş akışlarını da tasarlayabiliyor. Danışmanlarımız, farklı sektörlerdeki uzmanlık alanları sayesinde aynı zamanda firmaların stratejik iş süreçlerini de yönlendiriyor” dedi. Besen, sundukları modüler çözümlerle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına kolayca cevap verdiklerini, son yıllarda eklenen yeni modüllerle de firmaların farklı küçük yazılımlar aracılığıyla yürüttüğü iş takip süreçlerini tek platformda topladıklarını vurguladı. Bu sayede, işletmelere sürdürülebilir ve verimli bir kullanım sağladıklarını ifade etti.

Hızlı veri, hızlı karar süreci

Yalın Yazılım, Windows tabanlı çözümlerinin yanı sıra web ve mobil tabanlı uygulamalar da geliştiriyor. Özellikle yapay zekâ destekli raporlama ve veri analizi sistemleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Besen, “Amacımız, verilerin daha hızlı işlenmesini ve raporlanmasını sağlayarak firmaların karar alma süreçlerini hızlandırmak. Böylece üretimde verimlilik artarken yönetimsel kararlar da daha hızlı alınabiliyor” diye konuştu. ULUTEK Teknopark bünyesinde yer almanın sağladığı sinerjiye de dikkat çeken Besen, farklı firmalarla yapılan bilgi paylaşımının önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Şirket Haberleri
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor
Konya’nın yeni yaşam merkezi Locatepe Konutları olacak
Konya’nın yeni yaşam merkezi Locatepe Konutları olacak
Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu
Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu
İDO, 2025 sonbahar tarifesini duyurdu
İDO, 2025 sonbahar tarifesini duyurdu
Çomu: Tarım, gıda ve biyoendüstride küresel pazarda söz sahibiyiz
Çomu: Tarım, gıda ve biyoendüstride küresel pazarda söz sahibiyiz
Maysan Mando, Ar-Ge ve inovasyonda geleceği şekillendiriyor
Maysan Mando, Ar-Ge ve inovasyonda geleceği şekillendiriyor