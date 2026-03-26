Yalıtımda doğru ürün ve doğru uygulama, enerji faturalarını ve dışa bağımlılığı azaltıyor

Yalıtım uygulamaları, enerji maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde uzun vadeli ve kalıcı tasarruf sağlıyor. Doğru ısı yalıtım uygulamaları sayesinde enerji kayıpları önemli ölçüde azaltılıyor; böylece hem konfor artırılıyor hem de bireysel ve ulusal ölçekte maliyetler düşürülüyor. Ayrıca enerji tüketiminin azaltılması, dışa bağımlılığın düşürülmesine de katkı sunuyor.

Türkiye'de toplam enerji tüketiminin yüzde 33'ünü oluşturan binalarda sağlanacak verimlilik, ülke ekonomisi açısından önemli bir tasarruf potansiyeline işaret ediyor. Yıllık enerji ithalatının 65-70 milyar dolar bandında seyrettiği Türkiye'de, ısı yalıtımı uygulamaları yalnızca fatura tasarrufu sağlamakla kalmıyor; enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından da kritik bir rol oynuyor. Mevcut yapı stokunda yapılacak iyileştirmeler, hem daha düşük enerji tüketimi hem de daha az karbon salımı anlamına geliyor.

Mevcut verilere göre Türkiye'deki 27 milyon hanenin yaklaşık 22 milyonunda yalıtım ya bulunmuyor ya da yetersiz durumda. Özellikle 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalarda ciddi ısı kayıpları yaşanırken, bu durum enerji tüketimini artırarak ekonomik risk oluşturuyor. Mevcut yapıların yalıtım performansının iyileştirilmesi, enerji talebini düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak açısından önemli bir fırsat sunuyor. Doğru uygulamalarla binalarda yüzde 70'e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor; bu da ülke genelinde 12 ila 15 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeline karşılık geliyor.

ODE Yalıtım, geliştirdiği ürün ve çözümlerle hem yeni projelerde hem de mevcut yapılarda enerji verimliliğini artırarak tasarrufu daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan “Küresel gelişmeler, enerji arzındaki belirsizlikler ve artan maliyetler, tasarruf ve verimlilik konusunu her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Doğru yalıtım uygulamalarıyla binalarda enerji kayıplarını azaltmak ve uzun vadeli tasarruf sağlamak mümkün. Aynı zamanda enerji verimliliğinin artırılması, ülke ekonomisine katkı sunarken kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. ODE Yalıtım olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle enerji verimliliğini artırmaya ve tasarrufu daha erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.