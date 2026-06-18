Yalova’dan İSO 500’e üç şirket

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmada, Akkök Holding’in Yalova’da faaliyet gösteren kimya ve ileri malzeme şirketlerinden Aksa Akrilik 87’nci, Akkim 282’nci ve Aksa Karbon 492’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin sanayi alanındaki en köklü araştırmalarından biri olan İSO 500, şirketleri üretimden satışlar başta olmak üzere çeşitli ekonomik göstergeler doğrultusunda değerlendiriyor.

Uzun yıllardır Yalova’da üretim faaliyetlerini sürdüren Aksa Akrilik, Akkim ve Aksa Karbon; yüksek katma değerli üretim anlayışları, ihracat performansları ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla hem bölge ekonomisine hem de Türkiye sanayisine katkı sunuyor.

Üç şirketin bu yıl da İSO 500’de yer alması, Yalova’nın sanayi üretimindeki güçlü konumunu ve kentin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.