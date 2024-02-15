Yandex, sunduğu araç çağırma hizmetiyle gelirini yüzde 53 artırdı

Rus teknoloji şirketi Yandex, 2023’e ilişkin bilançosunu açıkladı. Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin 2023 yılı son çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 250 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Şirketin 2023 yılı toplam gelirinin ise 2022'ye kıyasla yüzde 53 artarak 800,1 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, gelir artışının ana nedenleri olarak arama motoru, reklamcılık, e-ticaret ve internet aracılığıyla araç çağırma hizmetlerindeki organik büyüme gösterildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat'ta Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.