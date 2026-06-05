Yandex Türkiye, “Telekom için Yapay Zekâ”yı tanıttı

ANKARA (EKONOMİ)

Yandex Türkiye tarafından yapılan açıklamada, sunulan yeni ürünün şirketlerce kişiselleştirilebileceği, herkese aynı ürünü sunan küresel çözümlere alternatif oluşturabilecekleri şeklinde tanıtıldı.

Tanıtımda, Yandex Türkiye’nin Turkcell, Türk Telekom ve 4play işbirlikleri üzerinden kullanıcılara çeşitli avantajlar sunduğu hatırlatılarak Telekom için Yapay Zeka ile operatörlerin kullanıcılarına yapay zeka destekli ürün ve servisler sunabileceği kaydedildi.

Açıklamada Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sedat Öztürk’ün “Bugüne kadar eğitimden startup ekosistemine kadar farklı alanlarda işletmeleri ve toplumsal etki yaratmayı hedefleyen girişimleri destekledik; milyonlarca kişinin her gün kullandığı yerelleştirilmiş yapay zekâ ürünleri geliştirdik. Şimdi bu deneyim ve uzmanlığı paylaşmaya hazırız. Birlikte çalışarak insanların günlük hayatının doğal bir parçası hâline gelen ve Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sağlayan çözümler inşa edebiliriz” dedi.