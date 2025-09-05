Yandex Türkiye, yerel sunucularla kesintisiz hizmet güvencesi sağlıyor

Yandex Türkiye, ülke içinde kurduğu yeni yerel sunucu altyapısıyla hizmet dayanıklılığı ve performansında önemli bir adım attı. Bu yatırım, verilerin tamamen Türkiye içinde işlenmesini sağlayarak Türk kullanıcıların Yandex servislerine daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz erişimine imkân tanıyor.

Yüksek erişilebilirlik sağlanacak

Yeni sunucu ağı, özellikle ani ve yoğun talep artışlarının yaşandığı dönemlerde yüksek erişilebilirlik ve hızlı yanıt imkânı tanıyor. Örneğin 4 Eylül 2025 tarihinde Yandex arama motorunda trafiğin olağanüstü bir şekilde artmasıyla, yandex.com.tr üzerinden yapılan aramalar saat 10.20’de ortalamanın beş katına çıktı. Bu yoğunluk mobil ve masaüstü cihazlarda yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

Trafik dalgalanmaları yerel altyapının önemini ortaya koydu

Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO’su Alexander Popovskiy, “Bu tür trafik dalgalanmaları günümüz dijital dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, bu durum, yerel altyapının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni sunucu ağımız, tam da bu zorlukların üstesinden gelmek için tasarlandı.” dedi.

Yeni sunucu aktif olarak hizmet veriyor

Yeni sunucu altyapısı hâlihazırda bazı yerel ağlarda, kullanıcılar için aktif olarak hizmet veriyor. Daha önce Yandex Türkiye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) kayıt sürecini başarıyla tamamlayarak kullanıcı verilerinin en yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarında işlendiğini güvence altına almıştı.

"Yerel ihtiyaçlara çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz"

Alexander Popovskiy sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’ye sadık ve kararlı bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak görmekle kalmıyor , yerel ihtiyaçları da derinlemesine anlamaya ve bu doğrultuda çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm ürün ve hizmetlerimizi bu yaklaşımla geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımı, sadece teknik bir adım değil; aynı zamanda güvenilirlik, üstün performans ve her koşulda kullanıcılarımıza olan taahhüdümüzün somut bir göstergesidir. ”