Yandex Türkiye’den arama ve AI’ya stratejik yatırım

İSTANBUL - (EKONOMİ)

Yandex Türkiye, dijital dönüşüm ve yapay zeka yatırımları kapsamında organizasyonel yapısını güçlendirmeye devam ederken, şirket bünyesinde yeni oluşturulan "Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" görevine Sedat Öztürk getirildi.

Görevine ilişkin stratejik hedefleri paylaşan Öztürk, Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yerelleştirilmiş deneyimler sunmayı ve B2B segmentindeki varlıklarını genişleterek Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı.

Arama teknolojisinin 20 yılı aşkın süredir şirketin en güçlü uzmanlık alanı olduğunu hatırlatan Öztürk, iki yıl önce klasik aramayı sinir ağı tabanlı özetleme teknolojisiyle birleştiren "Yazeka"yı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu temelin üzerine inşa edilen "Yandex AI"ın Türkiye’deki kullanıcılar için hepsi bir arada bir yapay zeka yardımcısı olarak hizmet verdiğini belirten Öztürk şöyle konuştu:

"Yandex AI, yalnızca üç ay önce kullanıma sunulmuş olmasına rağmen şimdiden milyonlarca aylık kullanıcıya ulaştı. Son iki ay içinde, yeni kullanıcılar arasında median kullanım süresi yüzde 46 artarak uygulamanın günlük rutinlerin bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Günlük aktif kullanıcıların yarısından fazlası yapay zeka sohbeti ile görsel ve video oluşturma/düzenleme araçlarını tercih ediyor. Destekli marka bilinirliği araştırmalarında da şimdiden pazardaki en bilinen üç yapay zeka aracından biri konumuna ulaştık."

Günlük aramada "spor" öne çıktı

Türkiye genelindeki arama trendlerine de değinen Öztürk, geçen yıl boyunca Türkiye’de Yandex Arama’yı kullanan günlük kullanıcı sayısının yüzde 20 arttığını, en güçlü büyümenin ise spor içerikli aramalarda yüzde 50’den fazla artışla kaydedildiğini bildirdi.

Ayrıca eğlence, eğitim, kodlama, gayrimenkul ve e-ticaret odaklı aramalarda da belirgin bir yükseliş gözlemlediklerini aktardı.

Öztürk, yapay zeka çözümlerinin Türkiye’deki günlük yaşamın gerçeklerini yansıtması adına finans, seyahat, sağlık, e-ticaret ve medya gibi sektörlerde yerel iş ortaklıklarına büyük yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Telekomünikasyon sektöründe Vodafone ile başlatılan stratejik ortaklığın ardından bu yıl kapsamı genişlettiklerini açıklayan Öztürk; Turkcell, Türk Telekom ve 4play ile teklif ve hizmet entegrasyonu sağladıklarını duyurdu.

Farklı sektörlerdeki entegrasyon çalışmalarına örnekler veren Genel Müdür Öztürk, Yandex AI üzerinden finansal hizmet sağlayıcıları HangiKredi ve ForInvest'in gerçek zamanlı verilerinin sunulduğunu, Doktorsitesi aracılığıyla ücretsiz doktor randevusu alınabildiğini ve Pegasus, Jolly Tur, ETSTur, Otelz, bilet.com ile obilet.com üzerinden seyahat planlaması yapılabildiğini kaydetti.

İşletme yatırımları hızla artıyor

Yerel işletmelerin arama motorlarında ve yapay zeka destekli platformlarda görünürlük talebinin hızla arttığına dikkat çeken Öztürk şöyle konuştu:

"2026’nın ilk çeyreğinde bu kanala yapılan işletme yatırımları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,1 kat arttı."

Ayrıca, kullanıcıların ilgi alanlarıyla uyumlu, içerikle doğal şekilde bütünleşen ve reklam olduğu açıkça belirtilen yeni yapay zeka içi reklam çözümlerini kapalı beta aşamasında test etmeye başladıklarını ve yakın gelecekte daha geniş erişime açacaklarını sözlerine ekledi.

Şirketin uzun vadeli taahhütlerine de değinen Öztürk, Türkiye’ye yönelik açıklanan 400 milyon dolarlık yatırım planı kapsamında, yaklaşık 135 milyon dolarlık kaynağın arama ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi gibi stratejik öncelikli alanlara ayrıldığını açıkladı.

“ODTÜ’de yüksek lisans programı başlattık”

Sektörel gelişimin yanı sıra yerel yeteneklerin desteklenmesini de misyon edindiklerini belirten Öztürk şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte Türkiye’nin ilk yapay zeka yüksek lisans programını başlattık. Gerçek dünyadaki ürün problemlerine odaklanan Anadolu Hackathon’u düzenledik ve uluslararası programlama yarışmamız Yandex Cup’ın finallerine İstanbul’da ev sahipliği yaptık."

Öztürk, yerel ekosistemi büyüterek Türkiye'nin dijital altyapısının uzun vadeli bir parçası olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.