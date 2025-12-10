Yandex Türkiye’nin haritası 2025'te dünyayı 1 milyon kez turladı!

HANDAN SEMA CEYLAN

Yandex Türkiye, 2025 yılında yapay zekâ desteği ile rekor büyüme sağladı. Şirketin uluslararası arama operasyonlarının ve Türkiye'nin CEO'su Alexander Popovskiy, performans sonuçlarını "bir atılım yılı" olarak değerlendirirken, 2026 vizyonunu da paylaştı.

Popovskiy, "2025 bizim için atılım yılı oldu. Kullanıcılarımızın güveni ve yapay zekâ odaklı yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz. Ama daha yeni başlıyoruz. 2026’da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye’nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz" dedi.

Popovskiy'nin açıkladığı rakamlar rekoru gözler önüne serdi. Popovskiy’den satır başları şöyle:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Yazeka kullanıcı sayısı yüzde 36 arttı

Arama ve yapay zekâ asistanı Yazeka'da patlama yaşandı. Yandex Arama'yı kullanan kişi sayısı ve yapılan sorgu miktarı bir yılda yüzde 75 artış gösterdi.

Türkiye'ye özgü yapay zekâ arama asistanı Yazeka'nın günlük yanıtladığı sorgu sayısı ise 2,5 katına çıktı.

Bu büyüme, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gibi yoğun anlarda kendini hissettirdi; derbi günü Yazeka kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine fırladı.

Harita ve navigasyon kullanımında ise inanılmaz bir kat edilen mesafe dikkat çekti. Yandex Maps, aylık 5,6 milyon kullanıcıya ulaşarak yüzde 43,6'lık bir büyüme kaydetti.

Ancak asıl çarpıcı veri, kullanıcıların bu uygulamayla kat ettiği toplam yol oldu. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Yandex Navigasyon ile 43,8 milyar kilometre yol yapıldı.

Bu mesafe, dünyanın çevresini 1 milyon kez dönmeye eş değer. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez sunulan HD harita özelliği İstanbul'da devreye alınarak sürüş güvenliği yeni bir seviyeye taşındı.

Mobiliteye dört yeni şehir eklendi

Mobilite hizmeti Yandex Go'da da coğrafi ve sayısal genişleme öne çıktı. Hizmet, İzmir, Ankara, Mersin ve Adana'ya genişleyerek ulaştığı şehir sayısını artırırken, tüm Türkiye'de 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık etti.

Platformda ortalama araç varış süresi 3 dakika olarak gerçekleşirken, nakit kullanılmayan yolculukların oranı yüzde 50'yi aştı.

Reklam bütçesi neredeyse iki katına e-ticaret büyümesi 3,8 katına çıktı

İş dünyası tarafında ise yapay zekâ reklam yönetiminde belirleyici hale geldi. Yandex Direct'teki reklam bütçelerinin yüzde 82'si artık yapay zekâ tabanlı teknolojilerle otomatik olarak yönetiliyor.

Bu sayede reklamverenlerin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdü.

E-ticaret odaklı Yandex Ads Space platformundaki büyüme ise 3,8 kat oldu.