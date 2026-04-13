Yandex Türkiye'nin reklam geliri ilk çeyrekte 2,4 kat arttı

Yandex'ten yapılan açıklamaya göre, Yandex Ads Space'te harcamalar yıllık bazda 3,4 kat arttı. E-ticaret ve turizm işletmeleri yatırımlardaki artışa öncülük ederken, eğitim ve sağlık alanındaki şirketler de en fazla harcama yapanlar arasında yer aldı.

Türkiye'de Yandex Arama reklamlarına yapılan yatırımlar da artış gösterdi. Söz konusu reklamlara yapılan yatırımlar 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat yükseldi.

Bu büyümede, Türkiye'de 2 milyondan fazla kişinin her gün kullandığı Yandex Aramayı kullanan kullanıcı kitlesinin genişlemesi ve reklam olanaklarının geliştirilmesi etkili oldu.

Ocak ayında Yandex Ads, markalaşma odaklı reklam formatlarının doğrudan Yandex Arama ana sayfasında ve arama sonuçlarının yanında yayımlanmasını sağlayan self-servis araçlarını devreye aldı. Bu gelişme, hem web hem de uygulama ortamlarında markaların görünürlüğünü en üst düzeye çıkarttı.

Türkiye'deki şirketler, Yandex Maps ve Navi'deki reklamlarını aktif şekilde büyütmeyi sürdürüyor. İşletmelerin bu kanala yaptıkları yatırımlar, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış gösterdi. Şirketler medya reklam araçları sayesinde marka bilinirliği oluştururken, performans odaklı yöntemler de satışların artmasına katkıda bulunuyor.

Reklam ağındaki yatırımlar da kısmen reklam envanterin genişlemesiyle çift haneli oranlarda büyümeye devam ediyor. Türkiye'de Yandex Reklam Ağı aktif şekilde kullanan iş ortaklarının sayısı, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artış kaydetti.

"İleri teknolojilerle sunulan hizmetlerimizin geliştirilmesine yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, Türkiye'deki milyonlarca insanın günlük işlerini çevrim içi ortama yönetmesine yardımcı olan yerelleştirilmiş hizmetlerini sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Yıldız, bunlar arasında Yandex Maps ve Navi, Yandex Arama ve Yandex Go şehir içi hizmetlerinin yanı sıra özellikle Türkiye pazarı için geliştirilen yeni Yandex AI süper uygulamasının da yer aldığını kaydetti.

Kullanıcı tabanlarının büyümesinin reklam verenlerin dikkatinden kaçmadığına dikkati çeken Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmeler müşterilerini de yakından takip ediyor. Bizim de misyonumuz, Türkiye'deki girişimcilerin müşteri yolculuğuna doğal ve etkili şekilde entegre olmalarına, satışlarını artırmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Tam da bu nedenle ileri teknolojilerle sunulan hizmetlerimizin geliştirilmesine yatırım yapıyor ve henüz piyasada bulunmayan yeni reklam formatlarını test ediyoruz."