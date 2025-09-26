Yandex’ten elektronik ürünleri bulmak için arama hizmeti

Yandex Türkiye, elektronik ürünler için online alışveriş fırsatlarını bulmaya yardımcı olan bir arama hizmeti olan Yandex Alışveriş’i duyurdu.

Türkiye’deki perakendecilerin ürünleri tek çatıda

Bu arama hizmet, Türkiye’deki perakendecilerin sunduğu dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve aksesuar gibi temel teknoloji ürünlerini tek çatı altında topluyor. Kullanıcılar, en iyi fiyatları karşılaştırarak ihtiyaçlarına uygun cihazları kolayca bulabiliyor.

Fiyat ve ve ürün bilgileri yapay zekâ ile sürekli kontrol ediliyor

Yandex Alışveriş, kullanıcılarına sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla fiyat ve ürün bilgilerini sürekli kontrol eden yapay zekâ destekli bir sistem kullanıyor. Bu sayede platformda yer alan veriler, satıcı sitelerindeki bilgilerle birebir uyumlu oluyor.

Yüzlerce web sitesinin ürünleri platformda yer alıyor

Bir arama hizmeti olan Yandex Alışveriş; Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarının yanı sıra yüzlerce web sitesinden ürün bilgilerini bir araya getirerek online alışveriş deneyimini dönüştürüyor. Kullanıcılar; akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve kulaklık gibi elektronik cihazlar için en avantajlı tekliflere kolayca ulaşabiliyor. Sadece ürün fiyatlarını değil, farklı satıcıların kargo ücretlerini ve teslimat sürelerini de karşılaştırarak en uygun seçeneği zahmetsizce bulabiliyorlar. Yeni hizmet ayrıca ürünlerin geçmiş fiyat verilerine ulaşıyor. Bu sayede, bir ürünün fiyatının zaman içinde nasıl değiştiğini göstererek, en uygun alışveriş zamanını belirlemek mümkün hale geliyor. Kullanıcılar böylece ani fiyat artışlarından kaçınarak daha bilinçli ve kârlı alışveriş yapabiliyor.

Kolay ve stressiz alışveriş sunuyor

Yandex Alışveriş; fiyatlar, teknik özellikler, stok durumu ve müşteri yorumları gibi kapsamlı bilgiler sunarak tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor ve tüketiciler bütçelerini en verimli şekilde kullanabiliyor. Doğrudan Yandex Arama ana sayfasından ya da https://yandex.com.tr/shopping adresinden erişilebilen bu arama hizmeti, alışverişi daha kolay ve stressiz bir sürece dönüştürüyor.

Farklı kategoriler de devreye alınacak

Şu anda beta aşamasında olan hizmet, ülkemizde online alışveriş yapanlar için başlıca bir araç haline gelmesi amacıyla kullanıcı geri bildirimleriyle geliştiriliyor. İlk etapta elektronik ürünlerde en iyi fırsatları sunmaya odaklanan hizmet, yakında farklı kategorileri de kapsayacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor. Yandex Türkiye, ziyaretçileri hizmetin özelliklerini keşfetmeye ve geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak için deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.