Yangın güvenliği binaların tasarım aşamasından başlıyor

Yangın, can ve mal güvenliğini tehdit eden en önemli riskler arasında yer alıyor. Yangına karşı alınan önlemler binanın tasarımından başlayarak yapı malzemelerinin doğru seçilmesine kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Türk Ytong Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Saban, Yangından Korunma Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, yapıların yangın güvenliğinin proje ve tasarım aşamasından itibaren ele alınması gerektiğini vurguladı. Yapı malzemelerinin seçiminde enerji verimliliği ve ısı yalıtımı kadar yangına dayanım performansının da dikkate alınması gerektiğini belirten Saban, “Bir yapının yangın güvenliği, yangın çıktıktan sonra alınacak önlemlerle başlamaz. Yangının yayılmasını yavaşlatacak veya önleyecek doğru malzemelerin seçimi, yapının tasarım ve inşaat aşamasından itibaren yangın güvenliğinin önemli bir parçasıdır” dedi.

Yalıtım malzemesi seçiminde yangın dayanım performansı mutlaka sorgulanmalı

Barış Saban, özellikle yapıların dış cephesini kaplayan ısı yalıtım sistemlerinin yangın güvenliği açısından ayrı bir önem taşıdığına işaret ederek şöyle konuştu: “Binalarda enerji verimliliğini artırmak amacıyla uygulanan ısı yalıtımı, doğru ürün ve sistem seçildiğinde yangın güvenliğine de katkı sağlar. Yangına dayanıksız yalıtım malzemelerinin kullanılması yapının kısa sürede alev almasına, zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. İnsanlar cephedeki yangınların bina içine sızmayacağını düşünüyor. Yangınlarda ölüm nedenlerinin yüzde 40 ila 60 oranında, yanıcı malzemelerin yaydığı toksik maddelerden kaynaklanan zehirli gazlar ve duman olduğu kaydediliyor. Yüksek yapılarda cephe boyunca devam eden yalıtım katmanlarının yangın karşısındaki performansı büyük önem taşıyor. Tüketicilerin ve yapı profesyonellerinin yalıtım malzemesi seçerken yalnızca ısı iletkenlik değerine veya enerji tasarrufuna değil, ürünün yangın sınıfına, kalite değerlerine, sahip olduğu belgelere de bakması gerekiyor. Yangın güvenliği, bir binanın enerji verimliliği kadar temel bir yapı güvenliği konusu olarak ele alınmalı.”

Yüksek yapılarda cephe yangınlarına karşı önlem önemli

Yüksek binalarda cephede başlayan yangınların kısa sürede geniş bir alana yayılabilmesi, cephe sistemlerinde kullanılan malzemelerin yangın performansını daha da önemli hale getiriyor. Binanın dış cephesinde kullanılan malzemelerin yangına karşı davranışı, alevlerin cephe boyunca ilerlemesinin ve yangının farklı katlara taşınmasının sınırlandırılmasında kritik rol oynuyor. Bu nedenle özellikle yüksek yapılarda ısı yalıtım uygulamalarında yanmaz veya yüksek yangın dayanım performansına sahip malzemelerin tercih edilmesi, yangın güvenliği açısından önemli bir önlem olarak öne çıkıyor. Yanmaz yapı ve yalıtım malzemelerinin kullanılması da bu yaklaşımın önemli unsurları arasında bulunuyor.

Türk Ytong Ar-Ge çalışmalarında güvenli ve dayanıklı yapı malzemeleri

Yapı malzemelerinin yangın karşısındaki performansı, Türk Ytong’un Ar-Ge çalışmalarında da öncelikli konular arasında yer alıyor. Ytong, yapı malzemelerinin ısı yalıtımı, yangın dayanımı, enerji verimliliği ve dayanıklılık gibi farklı performans kriterlerini birlikte değerlendirerek ürün ve sistemlerini geliştiriyor.

Ytong’un mineral esaslı yapı malzemeleri, yapıları yalnızca dış etkilere karşı koruyan bir yapı elemanı olmanın ötesinde, binaların yangın güvenliğine katkı sağlayan özellikleriyle de öne çıkıyor. Ytong duvar ve yapı elemanlarının mineral esaslı yapısı, yüksek sıcaklıklara karşı dayanım gösterirken yangının yapı içinde ilerlemesinin sınırlandırılmasına katkı sağlıyor. Bu özellik, özellikle yangın güvenliğinin tasarım aşamasında ele alınması gereken yapılarda önemli bir avantaj sunuyor. Türk Ytong yalnızca ürün geliştirmeyle sınırlı kalmıyor; farklı yapı sistemlerinin performansının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Malzeme özellikleri, yapı güvenliği ve enerji verimliliğinin birlikte ele alındığı Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha güvenli, enerji verimli ve uzun ömürlü yapıların geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

Barış Saban, “Ytong olarak yüz yılı aşan yapı malzemeleri alanındaki bilgi birikimimizi Ar-Ge çalışmalarımızla sürekli geliştiriyoruz. Konutlar, fabrikalar, iş ve sanayi merkezleri için çağdaş yapı malzemeleri üretiyoruz. Bizim için bir yapı malzemesinin performansı yalnızca tek bir kriterle değerlendirilemez. Isı yalıtımı, yangın güvenliği, dayanıklılık, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik bir bütün olarak ele alınmalı. Ar-Ge çalışmalarımızı da bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz. Amacımız, yapıların yaşam döngüsü boyunca daha güvenli, konforlu, enerji verimli ve dayanıklı olmasına katkı sağlayan çözümler geliştirmek” dedi.

A1 sınıfı Multipor ile ısı yalıtımı ve yangın güvenliği

Türk Ytong’un mineral esaslı ısı yalıtım ürünü Multipor, A1 sınıfı “Hiç Yanmaz” özelliğiyle yapıların ısı yalıtımında yangın güvenliğine katkı sağlayan çözümler arasında yer alıyor. Mineral esaslı yapısı sayesinde farklı uygulama alanlarında kullanılabilen Multipor Mantolama Sistemi; dış ve iç duvarlarda, tavanlarda, teraslarda ve konsol döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla uygulanabiliyor.