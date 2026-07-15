Yangın riski tespit edildi: BMW, ABD'deki 29 bin aracı geri çağırıyor
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin marş motoru rölesinde tespit edilen arıza nedeniyle 29 bin 119 aracı geri çağırdığını açıkladı.
NHTSA'nın açıklamasına göre, marş motoru rölesinin zamanla korozyona uğraması aşırı ısınma ve kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, araçlarda yangın çıkma riskini artırıyor.
Geri çağırma kapsamında BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki bazı şarj edilebilir hibrit modeller yer alıyor.
Sorunun giderilmesi amacıyla yetkili servisler, geri çağırma kapsamındaki araçların marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.
Onarım işlemleri için araç sahipleriyle iletişime geçilmesi ve servis randevularının oluşturulması bekleniyor.
NHTSA, araç sahiplerinin geri çağırma bildirimlerini takip etmeleri ve gerekli onarım işlemlerini gecikmeden yaptırmaları gerektiğini belirtti.