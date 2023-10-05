Yanmar’dan traktör üretimi için İzmir’e yeni yatırım

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Yanmar’ın Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş. Türkiye'yi üretim, lojistik ve mühendislik üssü yapma hedefiyle yatırımlarına devam ettiğini açıkladı. Firma, günde 35 traktör üretecek olan yeni tesisini İzmir Torbalı’da açtı. Açılışının ilk yılında, Yanmar’ın traktör üretim kapasitesini 3,5 kat artıracak olan tesis, 23 bin metre karelik alanda traktör montaj, depolama ve lojistik hizmetleri için kullanılacak.

Tesisin açılışında Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve Yanmar Turkey Makine A.Ş’nin çok sayıda çalışanı hazır bulundu. Sonalika International Tractor A.Ş. Genel Müdürü Dr. Deepak Mittal de açılış törenine Hindistan’dan video mesajla ile katıldı.

“2025 hedeflerimizi 2023’te yakaladık”

2025 yılı hedeflerini 2023’te yakaladıklarını söyleyen Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Soshi, “Yıllık 2 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Sektörde dünyanın 4.’cü büyük pazarı olan Türkiye’deki pazar payımız çift hanelere çıkarma hedefi doğrultusunda büyük bir adım atıyoruz. Cumhuriyetin 100´üncü yılında gerçekleştirdiğimiz bu büyük yatırımla hedeflerimize ulaşmada önemli bir adım attık. Yeni fabrikamızla, üretim kapasitemizi 3.5 kat artırarak hem Türkiye içinde hem de yurt dışında daha etkin bir rol üsteneceğiz. Özellikle Türkiye´den Avrupa´ya ve iç pazara sunulan Yanmar YM serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği Solis traktörlerin kısa süredeki başarısının ardından, çok amaçlı kompakt Yanmar SA serisi ve insansız/otonom sürüş özelliği bulunan en son teknolojik donanımlara sahip Yanmar YT serisi traktörlerin de bu yeni tesisimizde üretilmesi planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’de 2022’de 70 bin traktör satıldı”

Uluslararası şirketlerin yerli şirketlere birçok konuda katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ise, “Ülkemiz son 20 yılda sağladığı istikrar ve güven ortamıyla uluslararası yatırımlar açısından çok cazip bir konuma geldi. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı 2002’de 6 bin iken bugün bu sayı 80 bini aştı. Uluslararası şirketlerce Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar yalnızca ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamakla kalmayıp, yerli şirketlerimizin küresel değer zincirini ve ülkemizin sermaye gücünü arttırıyor, genç ve dinamik nüfusumuzu nitelikli iş gücüne dönüştürmekte kritik bir rol oynuyorlar” dedi.

Türkiye’nin 2023’te şu ana kadar 60 bin traktör ürettiğini de sözlerine ekleyen Kılınç, “Türkiye dünyanın en büyük traktör pazarlarından biri haline geldi. 2022’de Türkiye 70 bin traktör satışıyla bu sektörde öncü ülkelerden biri haline geldi” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılında böyle bir yatırımın hayata geçmesinden son derece mutluluk duyduğunu ifade eden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ise, “Savaşlarda, doğal afetlerde, depremlerde Türkiye ve Japonya nasıl yan yana durduysa, iki ülke olarak ticarette ve ticari anlaşmalarda da hep birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.