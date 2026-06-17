Yapay zeka altyapısı endüstri devini uçurdu: Cummins hisselerinden tarihi rekor

Cummins hisselerindeki bu güçlü yükselişin arkasında, yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarının yarattığı büyük enerji açığı yer alıyor. Yapay zeka veri merkezlerinin kesintisiz çalışması için gereken yüksek kapasiteli jeneratör ve yedek güç sistemlerinde pazar lideri olan şirket, sipariş defterlerini doldurmuş durumda. Son olarak Teksas merkezli veri merkezi projeleri için Circe Energy ile yapılan uzun vadeli doğal gaz jeneratör seti tedarik sözleşmesi, bu büyüme ivmesini operasyonel kârlılığa dönüştürdü. Sektördeki mevcut tablo, veri merkezlerinden gelen talebin önümüzdeki yıllarda da katlanarak artacağını net bir şekilde gösteriyor.

Hedef fiyat revizyonları yükseliş trendini destekliyor

Açıklanan güçlü finansal sonuçların ardından Cummins için büyüme ve gelir beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Şirket, güçlü nakit akışı ve genişleyen kâr marjları doğrultusunda finansal tahminlerini revize ederken; uluslararası yatırım bankaları da hedef fiyatlarını yukarılara taşıdı. Finans dünyasında Argus hedef fiyatı 770 dolara çıkarırken, Wells Fargo 794 dolar, Evercore ISI ise 845 dolarlık agresif hedef fiyatlarıyla hissedeki yükseliş trendinin korunacağına işaret ediyor. Şirketin ‘Güç Sistemleri’ departmanındaki çift haneli büyüme, hissenin yukarı yönlü hareketini beslemeye devam edecek görünüyor.