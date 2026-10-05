Yapay zekâ çağında eğitimin geleceği İstanbul’da masaya yatırıldı

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Constructor Tech ev sahipliğinde düzenlenen Future Ready IB Schools Summit, İstanbul Nidakule Levent’te gerçekleştirildi. Zirve; eğitim yöneticilerini, IB koordinatörlerini, akademik liderleri ve eğitim teknolojileri alanındaki uzmanları aynı platformda buluşturdu.

Yapay zekânın eğitimde giderek daha fazla yer almaya başladığı ve IB Diploma Programme sınavlarının dijitalleşme sürecine girdiği bir dönemde gerçekleştirilen zirvede; yapay zekâ, dijital sınavlar, yeni nesil ölçme-değerlendirme sistemleri, sanal laboratuvarlar ve geleceğin okul modeli öne çıkan başlıklar oldu.

“Teknolojiyi pedagojik hedeflerle buluşturmalıyız”

Zirvenin açılış konuşmasını “Parçalı Kampüslerden Akıllı Kurumlara” başlığıyla gerçekleştiren Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci, eğitim kurumlarında dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapı yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Demirci, yapay zekâ ve yeni nesil eğitim teknolojilerinin öğretmenin rolünden öğrenci deneyimine, ölçme-değerlendirmeden okul yönetimine kadar eğitimin bütün bileşenlerini dönüştürdüğünü vurguladı.

Gürcan Demirci, “Eğitimde dijital dönüşümü yalnızca sınıflara daha fazla teknoloji getirmek olarak görmemeliyiz. Asıl mesele teknolojiyi pedagojik hedeflerle doğru biçimde buluşturabilmek. Geleceğin başarılı eğitim kurumları, teknolojiyi insanın ve eğitimin merkezine yerleştirerek kullanan kurumlar olacak” dedi.

Yapay zekâ eğitimi nasıl dönüştürecek?

Zirvenin ana konuşmasını, IB Dünya Okulları’nda dijital öğrenme, öğretim ve değerlendirme çalışmalarına liderlik eden Pascal Ashkar gerçekleştirdi.

“Yapay zekâ eğitimi nasıl dönüştürecek ve IB bize ne öğretebilir?” başlıklı konuşmasında Ashkar, yapay zekâ çağında öğrenme süreçlerinin, öğretmenin rolünün ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin nasıl değişeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede özellikle yapay zekânın öğretmenin yerine geçen bir teknoloji olmaktan çok, öğretmenin rolünü ve öğrencinin öğrenme biçimini dönüştüren bir araç olarak ele alınması gerektiği görüşü öne çıktı.

Türkiye’den ve dünyadan IB deneyimleri paylaşıldı

Programın “IB Uygulamaları – Yerelden Küresele Eğitimin Geleceği” başlıklı panelinde ise Türkiye ve dünyadaki uygulamalar ele alındı. Seden Chouseinoglou, İsviçre’deki Eastwood Global School’dan çevrim içi bağlantıyla Dr. Michel A. Khoury ve Julie Muller deneyimlerini paylaştı.

Panelde yapay zekâ çağında bilginin anlamı, IB programlarının öğrencilere kazandırdığı yetkinlikler, çevrim içi Diploma Programme deneyimleri ve gelecekte eğitim kurumlarını bekleyen dönüşüm değerlendirildi.

Sanal laboratuvarlar uygulamalı olarak deneyimlendi

Zirvenin dikkat çeken bölümlerinden biri de fizik, kimya ve biyoloji alanlarında gerçekleştirilen sanal laboratuvar masterclass çalıştayı oldu.

Dr. Şevket Gündüz, Dr. Güneş Yıldırım ve Doç. Dr. Savaş Üstünova’nın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda fizik, kimya ve biyoloji deneyimleri dijital ortamda uygulamalı olarak ele alındı; geleneksel laboratuvarlarla sanal laboratuvarların eğitim süreçlerindeki kullanım alanları karşılaştırıldı.

Dijital sınavlar artık geleceğin değil bugünün konusu

Zirvenin önemli gündemlerinden birini de IB programlarında başlayan dijital sınav dönüşümü oluşturdu.

Mayıs 2026’da ilk dijital IB Diploma sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından, Kasım 2026 itibarıyla dijital sınav seçeneğinin daha geniş biçimde kullanılmaya başlanacak olması; okullar açısından teknolojik altyapıdan öğretmen yeterliliklerine, sınav güvenliğinden ölçme-değerlendirme sistemlerine kadar yeni bir hazırlık sürecini beraberinde getiriyor.

Türkiye’de PYP, MYP ve DP programlarını sunan 125’in üzerinde yetkili IB okulu bulunurken, Mayıs 2026’daki ilk çevrim içi DP sınavlarına Türkiye’den 60’tan fazla okuldan 3 bini aşkın öğrenci katıldı.

2030’ların okulu bugünden şekilleniyor

Future Ready IB Schools Summit’te ortaya çıkan ortak başlıklardan biri, eğitimde dijitalleşmenin yalnızca kullanılan araçların değişmesi anlamına gelmediği oldu.

Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme, dijital ölçme-değerlendirme, sanal laboratuvarlar, veri temelli okul yönetimi ve öğretmenin değişen rolü, önümüzdeki dönemde eğitim kurumlarının gündemindeki temel dönüşüm alanları arasında gösterildi.

Zirve, Pascal Ashkar’ın kapanış değerlendirmesinin ardından gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

Constructor Tech tarafından düzenlenen Future Ready IB Schools Summit, Türkiye’deki IB topluluğunu bir araya getirerek eğitimde dijital dönüşümün yalnızca geleceğe ilişkin bir öngörü değil, okulların bugünden hazırlanması gereken yeni bir dönem olduğunu ortaya koydu.