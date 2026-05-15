Yapay zekâ destekli dijital sağlık çözümü Corpy’ye ödül

Sanofi, entegre dijital sağlık ekosistemi kapsamında geliştirdiği Corpy uygulaması ile iş dünyasının ödül programlarından biri olan “2026 Business Honors Awards”ta “En İyi AI & Web 3.0 Uygulaması” ödülünü kazandı. Bu ödülle birlikte Corpy, kısa süre içinde toplam 4 ödüle ulaşarak dijital sağlık alanındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Corpy, diyabetli bireylerin hastalık yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı içgörüler sunan ve hasta-hekim etkileşimini güçlendiren bütüncül bir dijital sağlık çözümü olarak öne çıkıyor. Yapay zeka destekli altyapısı ve kullanıcı odaklı deneyim yaklaşımı sayesinde, bireylerin sağlık süreçlerini daha bilinçli ve etkin şekilde yönetmelerine katkı sağlıyor.

“Yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle sağlıkta dönüşümü hızlandırıyoruz”

Sanofi Avrasya Bölgesi Yerleşik Ürünler Direktörü Gözde Haksal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Corpy ile elde ettiğimiz bu başarı, sağlıkta dijital dönüşüme yönelik kararlılığımızın güçlü bir göstergesi. Biz Sanofi olarak, sağlık çözümlerini yalnızca tedaviyle sınırlı görmüyor; yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle desteklenen, hasta odaklı ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz. Corpal Health ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, girişimcilik ve inovasyonun sağlık alanında nasıl somut faydaya dönüştüğünün önemli bir örneği. Corpy’nin kısa sürede dört ödüle ulaşması, geliştirdiğimiz çözümün farklı ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de hastaların yaşam kalitesini artıran, veriyle güçlenen ve hasta yolculuğuna değer katan dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Hedefimiz, veriyle öğrenen ve sürekli gelişen bir dijital sağlık platformu oluşturmak"

Corpal Health CEO’su Göksel Çinier ise değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Corpy’yi geliştirirken amacımız, diyabet yönetiminde farklı ihtiyaçları tek bir platformda buluşturan, veriyle öğrenen ve sürekli gelişen bir sistem ortaya koymaktı. Yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle güçlendirdiğimiz bu yapı sayesinde hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için daha anlamlı ve etkili bir deneyim sunuyoruz. ‘En İyi AI & Web 3.0 Uygulaması’ ödülü, bu yaklaşımın sektörde karşılık bulduğunu gösteriyor. Sanofi ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliğini daha da ileri taşıyarak, dijital sağlık alanında sürdürülebilir ve yüksek etki yaratan çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Hasta deneyimini merkeze alan dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda teknoloji ve inovasyon odaklı iş birliklerine yatırım yapmaya devam eden Sanofi, Corpy gibi çözümlerle kronik hastalık yönetiminde süreklilik gerektiren bakım süreçlerini destekleyerek, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.