Yapay zeka destekli sistemle kanserde erken teşhiste yeni dönem

Meme kanserinin erken teşhisi, tedavi başarısını ve hasta yaşam süresini doğrudan etkileyen kritik bir süreç. Türkiye merkezli bir sağlık teknolojisi girişimi olan Mamosis, bu süreci hızlandırmak ve güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli karar destek sistemiyle dikkat çekiyor. Sistem, mamografi görüntülerini sadece 5 saniyede analiz edebiliyor ve yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranıyla hekimlere hızlı, güvenilir teşhis desteği sağlıyor.

Bir akademik proje olarak başlayan Mamosis, Pera Soft’un girişim vizyonuyla ticari bir ürüne dönüştürüldü. Halihazırda birçok özel hastanede test edilmeye başlanan sistem, PACS (Picture Archiving and Communication System) altyapılarıyla sorunsuz entegre olabiliyor. Web ve mobil erişim imkânı sayesinde hekimler, hastane dışında da hastalara ait görüntüler üzerinde çalışabiliyor.

Pera Soft Kurucu Ortağı Oğuzhan Çevik: Yapay zekayı hekimlerin iş akışına entegre ettik

Sağlık sektöründe yapay zekânın sadece teknoloji değil aynı zamanda etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Pera Soft Kurucu Ortağı Oğuzhan Çevik, “Mamosis, hekimlerin teşhis sürecine eşlik eden güvenilir bir yapay zekâ ortağıdır. Yüksek doğruluk, hızlı analiz ve kolay entegrasyonun yanı sıra; klinik karar süreçlerine anlamlı katkı sunacak bir sistem kurguladık. Sağlıkta hata payının çok düşük olması gerektiğini biliyoruz; bu yüzden teknoloji kadar veri güvenliği ve etik sorumluluk da önceliğimiz” dedi.

Hekimlere konumdan bağımsız çalışma olanağı

Mamosis’i benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında, mevcut sağlık altyapılarına kolaylıkla entegre edilebilen bir yapıda olması geliyor. Herhangi bir ek donanım yatırımı gerektirmeyen sistem, PACS uyumlu altyapısıyla sağlık kuruluşlarında hızlıca devreye alınabiliyor. Mamografi görüntülerini yalnızca 5 saniyede analiz edebilen Mamosis, %90’ın üzerindeki doğruluk oranıyla teşhis sürecine etkin karar desteği sunuyor. Sürekli öğrenen yapay zekâ modeli, zamanla daha yüksek performans gösterirken; web ve mobil uyumluluğu sayesinde hekimlerin konumdan bağımsız çalışmasına olanak tanıyor. Geliştirme sürecinde sağlık profesyonelleriyle yakın iş birliği içinde şekillendirilen kullanıcı arayüzü ise, sistemin günlük klinik pratikle uyumlu olmasını sağlıyor.

Türkiye’den çıkan bir sağlık teknolojisi girişiminin global vizyonu

Bugün dünyada meme kanseri teşhisi alanında yapay zekâ çözümleri geliştiren şirket sayısı oldukça sınırlı. Bu alanda Türkiye’den çıkan bir girişimin küresel ölçekte rekabet

edebilecek teknik yeterliliğe sahip olması, Mamosis’in en dikkat çeken yönlerinden biri. Girişim, Ar-Ge faaliyetlerini tamamen Türkiye’de sürdürürken, İngiltere ve Dubai’de açtığı ofislerle globalleşme vizyonunu da somutlaştırmış durumda.

Kısa vadede yaygın kullanım, uzun vadede küresel etki

Girişim, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde daha fazla özel ve kamu kuruluşunda kullanılmak üzere yaygınlaşmayı hedefliyor. Eş zamanlı olarak sağlık profesyonellerine yönelik dijital eğitim programları yürütülüyor. Uzun vadede ise Mamosis’in, özellikle gelişmekte olan ülkelerde erken teşhis erişimini kolaylaştırarak küresel sağlık eşitsizliğine çözüm sunabilecek bir model haline gelmesi hedefleniyor.