Yapay zekâ devi Anthropic, ekimde halka arz değerlendiriyor

The Information'ın haberine göre, Claude yapay zekâ asistanının geliştiricisi Anthropic PBC, en erken ekim ayında halka arz (IPO) yoluna gidebilir.

Anthropic, olası bir borsaya giriş için önde gelen yatırım bankalarıyla erken görüşmeler yürüttüğünü. Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley'nin değerlendirmeye alınması beklendiğini belirten The Information, halka arzın, şirkete 60 milyar dolardan fazla kaynak sağlayabileceği öngörüsüne yer verdi.

Şubat ayında MGX liderliğinde tamamlanan 30 milyar dolarlık yatırım turunda 380 milyar dolar değerlemeye ulaşan Anthropic; Google, Amazon, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle stratejik ortaklıklar sürdürüyor. Bu şirketler, Anthropic'e on milyarlarca dolarlık anlaşmalar çerçevesinde hem sermaye hem de özel çip ve teknoloji desteği sağladı.

Eski OpenAI çalışanları tarafından 2021'de kurulan şirket, yapay zekâ alanında daha sorumlu bir yaklaşım benimsediğini savunuyor. Claude, özellikle finans ve sağlık sektörlerindeki kurumsal müşteriler ile yazılım geliştiriciler arasında giderek daha fazla tercih ediliyor. Anthropic ayrıca ABD'de 50 milyar dolarlık özel veri merkezi yatırımı taahhüdünde bulundu.